Цены на нефть обвалились до минимума за пять месяцев 29.10.2020, 20:26

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Мировой рынок нефти закрывает октябрь рекордным за полгода падением.

После обвала на 5% в среду на торгах в четверг нефтяные котировки покатились еще ниже и опустились на 5-месячное «дно».

На 18.03 по Минску январский фьючерс на сорт Brent дешевеет в Лондоне на 3,2%, до 38,4 доллара за баррель, а ранее падал до 37,26 доллара - минимума со 2 июня, передает finanz.ru.

Контакты на WTI заключаются по 36,08 доллара за бочку со снижением цены на 3,5%. В начале торгов в Нью-Йорке котировки падали ниже 35 долларов впервые за 20 недель.

За два торговых дня основные эталонные сорта «черного золота» стали дешевле почти на 10%, а с начала октября потеряли в цене 11%, что стало худшим результатом с марта (тогда обвал достиг 54%).

Похоронный марш для нефти заиграл в Европе, где заболеваемость коронавирусом подскочила на 40% за неделю, вынудив власти Франции и Германии ввести повторный локдаун.

Канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась закрыть бары, рестораны, спортивные залы и кинотеатры по крайней мере на месяц. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о карантине, который начнется в эту пятницу и продлится до 1 декабря, хотя, как и в Германии, школы продолжат работу.

С ограничительными мерами или без них напуганные пандемией люди будут совершать меньше поездок, что неизбежно скажется на потреблении топлива, говорит главный стратег SEB Бьярн Шильдроп.

На Европу приходится 20% мирового потребления нефти. Перспективы спроса и до «второй волны» выглядели не лучшим образом, а карантинные меры сделают ситуацию еще хуже, предупреждает Шильдроп: «Рынку предстоят трудные месяцы до появления вакцины».

В ноябре и декабре добыча нефти снова может превысит спрос, особенно если ко Франции и Германии присоединятся другие европейские страны, прогнозирует аналитик UBS Джованни Стауново. Это окажет давление на ОПЕК+, которой, вероятно, придется как минимум отказаться от планов нарастить добычу с января 2021 года, считает глава исследований сырьевых рынков ING Уоррен Паттерсон.

Ситуацию осложняет возобновление добычи в Ливии, которая планирует в течение 4 недель добавить миллион баррелей новых ежедневных поставок, указывает Стауново.

Кризисный сценарий, разработанный ОПЕК+ на октябрьском совещании министров, предполагает избыток нефти в четвертом квартале в 4 млн баррелей в день.

«Болевой порог» для ОПЕК находится около 35 долларов за баррель Brent, считает главный аналитик OANDA Джеффри Хэлли: если цены уйдут ниже, картель попробует бросить им «спасательный круг».

«Чтобы выйти из упадка, рынку нужны хорошие новости по стимулам в США, либо вербальная поддержка от ОПЕК», - говорит Хэлли.

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