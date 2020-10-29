Экономика США в третьем квартале выросла на 7,4% 1 29.10.2020, 20:44

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Фото: reuters

Рост обусловлен тем, что предприятия начали возобновлять свою деятельность.

Экономика США с июля по сентябрь выросла на 7,4 процента, сообщило в четверг Министерство торговли страны. Рост обусловлен тем, что предприятия начали возобновлять свою деятельность, а потребители при поддержке правительства снова начали тратить средства, передает «Голос Америки».

Прирост в третьем квартале частично компенсировал 9-процентный спад в период с апреля по июнь, когда большая часть экономической жизни страны была остановлена из-за пандемии коронавируса.

Данные по ВВП за третий квартал – это последний крупный экономический отчет перед выборами, которые состоятся в следующий вторник. Позитивные новости могут помочь действующему президенту Дональду Трампу в борьбе с демократом Джо Байденом, подкрепив утверждения первого о том, что страна находится на пути к быстрому восстановлению.

Трамп в «Твиттере» назвал новый показатель «самым большим и лучшим в истории страны». «Следующий год будет фантастическим!!! – написал он. – Однако Сонный Джо Байден и предлагаемое им рекордное повышение налогов уничтожат все это. Я так рад, что этот великолепный показатель (валовой внутренний продукт) вышел до 3 ноября».

Байден, со своей стороны, заявил: «Да, ВВП в прошлом квартале вырос, но число посещений продовольственных банков не снижается, а уровень бедности растет. Уровень безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев по-прежнему исчисляется двузначными числами. Дополнительное бремя домашних обязанностей после неудачной реакции Трампа на пандемию вынудило многих женщин вообще бросить работу».

«Восстановление замедляется, если не останавливается; и то восстановление, которое мы видим, помогает тем, кто наверху, но оставляет позади десятки миллионов работающих семей и малых предприятий», – резюмировал он.

При пересчете на год квартальный показатель составляет 33,1 процента, в то время как привычный для страны рост составляет от 2 до 3 процентов в год.

Экономисты прогнозируют, что в четвертом квартале экономика США снова вырастет, но не так быстро, как в третьем. Ожидается, что к концу года ВВП будет ниже, чем в конце 2019 года.

Неопределенность связана с тем, что в настоящее время в стране наблюдается стремительный суточной прирост числа новых случаев коронавируса – от 70 000 и выше в последние дни. Это может сдерживать экономическую активность, поскольку некоторые штаты вновь вводят ограничения.

Тем временем Министерство труда в четверг сообщило, что на прошлой неделе за пособием по безработице обратились 751 000 человек, что на 40 000 меньше, чем неделей ранее. Показатель вторую неделю подряд держится ниже 800 000. По данным Минтруда, без работы остаются 7,7 миллиона американцев, но уровень безработицы упал до 5,3 процента, что является существенным улучшением по сравнению с апрельским максимумом – 14,7 процента.

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