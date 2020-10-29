Глава МИД Литвы: Нам никакой информации не поступало о закрытии Беларусью границы 2 29.10.2020, 21:02

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Линас Линкявичюс

В Литве усомнились, что Беларусь закрыла границу из-за коронавируса.

Вильнюс не получал никаких официальных уведомлений о том, что Беларусь закрывает для въезда свою границу с Литвой. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«По дипломатическим каналам нам никаких предупреждений, никакой информации не поступало. По имеющейся неофициальной информации, граница закрыта якобы из-за ситуации с коронавирусом», — сказал он.

Линкявичюс усомнился в том, что границу закрыли из-за COVID-19.

«Не думаю, что ситуация с коронавирусом могла быть важнейшей причиной», — предположил он. Глава МИД Литвы отметил, что пересекать границу не разрешается не только литовцам, но и белорусам. «Грузовые машины, кажется, — сказал он, — через границу пропускают».

Напомним, сегодня, 29 октября, Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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