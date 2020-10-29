Узурпатор заметался 1 Андрей Иванов

29.10.2020, 21:27

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Долго он не выдержит.

Если бы я мог бастовать против беззакония в Беларуси, я бы бастовал. Если бы было что бросить обратно в эти одутловатые государственные морды, я бы бросил. Но я, как мог, себя когда-то отрезал от государства, и, как многие, жил в своем пузыре, в «своей» Беларуси, а потом и вовсе уехал, потому что не видел будущего. Оказалось будущее было. Оно росло, набиралось сил, и раскрылось в 2020 бело-красно-белыми цветами.

Нет слов, чтобы высказать мою благодарность и восхищение всем белорусам, которые продолжают мирный протест несмотря на страх, насилие и репрессии. Благодарен каждому студенту, актеру, рабочему, каждому врачу и учителю, каждой женщине и каждому мужчине, которые выходят против власти серых.

Нет слов, чтобы выразить мою ненависть режиму, его корольку и его псам. Они сейчас живут в ненависти, дышат ей, пьют ее и едят людскую ненависть на завтрак. Долго они так не выдержат. Начнут предавать друг друга, искать пути отхода. Все же люди. Узурпатор уже заметался - закрывает границы, тасует так называемых министров, его кукольные совещания выглядят все более и более безумно. Уже скоро.

Пожалуйста, держись, Беларусь. Самый темный час - перед рассветом.

Андрей Иванов, Facebook

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