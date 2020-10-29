«Мы сейчас, как Кондрусевич» 29.10.2020, 21:34

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фото: tut.by

Что происходило на белорусско-польской границе, которая вдруг стала закрытой.

После обеда 29 ноября белорусы стали сообщать, что не могут вернуться из-за рубежа в Беларусь. Такая ситуация наблюдалась на всех погранпереходах. Ближе к вечеру белорусов все же стали пускать домой. Tut.by съездил на границу с Польшей и посмотрел, что там происходило.

— В 15.00 мы выехали из Гродно. Приехали на границу, но нам даже не успели проверить паспорта, как к нам вышел пограничник — начальник смены и сказал, что, если мы поедем в Польшу, то обратно нас не пустят. Мы просили показать нам документы какие-то, приказы или распоряжения. Он сказал, что это пока устное распоряжение. И мы вернулись обратно. Понятно, что водитель не мог нас перевезти, потому что не смог бы вернуться домой, — говорят люди около микроавтобуса, который стоит в нескольких десятках метрах от погранперехода «Брузги». Около здания со страховыми фирмами, стоят несколько растерянных человек. Двое молодых людей подбегают к немногочисленным легковым автомобилям, которые следуют в сторону Польши.

— Возьмите нас с собой, пожалуйста, — обращаются к журналистам. Мы объясняем, что вряд ли тоже попадем на сопредельную территорию. Ребята вздыхают и рассказывают, что тоже ехали в Польшу на маршрутке. Там, в соседней стране, у них работа и уже приготовленное место для карантина и вообще обратно на родину возвращаться они пока не планируют. Но уехать в Варшаву не могут, а поиски транспорта превратились в настоящий квест.

— Вы представляете, никто не берет. Все боятся. Один человек сказал, что его Лукашенко найдет и накажет за то, что нас возьмут «на борт», — эмоционально рассказывает девушка.

Вечером в будний день в «Брузгах» машин очень мало. «Колеек», как это было раньше, здесь давно уже нет. Только очередь их большегрузов, которая движется очень быстро.

— Мы два раза уже туда съездили, — машет в сторону погранперехода Анна. Женщина также ехала на маршрутке и застряла на границе. — Мы ехали сначала на одном бусе, нас вот вернули, потом пересели на этот и попробовали снова. И все безрезультатно. Это что получается, мы как митрополит Тадеуш Кондрусевич сейчас, которому не разрешили въезд в Беларусь? Так, тому паспорт аннулировали, а у нас-то пока нет еще.

Водитель рейсового микроавтобуса, постояв еще несколько минут около границы, решает возвращаться в Гродно. Несколько человек остаются около перехода. Анна говорит, что ждет, когда ей привезут велосипед — на нем можно пересечь границу, а там ее уже встретят друзья. Она рассказывает, что с польской стороны собралось несколько автобусов и легковые машины, которые не могут попасть в Беларусь.

— А что им там делать? Тут с нами женщина была, которая должна была поехать за своей несовершеннолетней дочерью. Ее не пустили. Как так?, — удивляется женщина и говорит, что сами пограничники были удивлены сложившейся ситуации и ничего объяснить толком не могли. — Все было корректно и вежливо. Но было видно, что сотрудники сами удивлены. Они не знали, как все это нам объяснить. Были, казалось, несколько растеряны.

Пограничник, который оформляет въезд на территорию пропускного пункта также ничего не смог объяснить, так как не владеет никакой информацией по поводу закрытия границ, только предложил проехать в КПП, где ситуацию могли бы как-то прокомментировать.

Вскоре Анне привозят велосипед. После того, как она пересекла границу, рапортует: все хорошо, но поляки предупредили о том, что они не смогут вернуться в Беларусь. На той стороне очередей из автобусов и легковых уже нет.

— Видимо, уже стали наших пропускать назад, — говорит женщина.

В это же время появилась официальная информация от Госпогранкомитета:

— В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Не успел Госпогранкомитет прокомментировать ситуацию, как со стороны Польши выезжает рейсовый автобус «Варшава — Гродно».

Водитель говорит, что они простояли на границе лишних полтора часа.

— Да, сначала не пускали, а потом разрешили нам вернуться домой, — говорит мужчина.

В общей сложности, граница была полностью закрыта примерно четыре часа.

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