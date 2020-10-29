Мировой спрос на золото рекордно рухнул 7 29.10.2020, 21:47

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Это рекордно низкий показатель с 2009 года.

Спрос на золото в мире в третьем квартале этого года рухнул на 19 процентов (до 892 тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордно низкий показатель с 2009 года, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спрос с начала года составил 2,97 тысячи тонн, что на 10 процентов меньше аналогичного периода 2019 года. Такую тенденцию эксперты объясняют негативным влиянием пандемии коронавируса. Спрос на ювелирные изделия упал на 29 процентов (в годовом выражении), а на слитки и монеты, наоборот, увеличился на 49 процентов. Большая часть роста пришлась на рынок Турции, где монеты являются наиболее распространенной формой инвестиций в золото.

Дополнительно инвесторы приобрели 272,5 тонны золота в третьем квартале через обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). Общее предложение золота на рынке снизилось на три процента по отношению к прошлому году.

Цена драгметалла с начала года выросла на 22 процента, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию, и установила в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Однако позже стоимость начала снижаться, в настоящее время она составляет около 1,8 тысячи долларов за унцию. После регистрации западной вакцины от коронавируса мировые цены на золото могут рухнуть еще больше, считают эксперты.

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