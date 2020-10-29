Валерий Карбалевич: Как это гражданина Беларуси можно не пустить на родину? 6 29.10.2020, 22:02

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Валерий Карбалевич

Это полный правовой беспредел.

— Мы наблюдаем в очередной раз ситуацию полного правового абсурда, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

— Как в нормальной стране закрывают границу? Об этом загодя объявляется принимается законодательный акт — постановление правительства, например, или решение парламента.

У нас это ввели явочным порядком, причем решением Госпогранкомитета. Это не его функция. Это функция более высоких государственных инстанций.

То, что какое-то время не пускали белорусских граждан, возвращавшихся из-за границы домой, эксперт называет правовым абсурдом.

— Как это гражданина Беларуси можно не пустить в свою собственную страну? Это полный правовой беспредел.

Введение ограничений на въезд в страну, по мнению политолога, — «это признак нервных потрясений на нашем политическом верху».

— Там объявили, что цветная революция в Беларуси управляется из-за рубежа, сами в этот миф поверили, и теперь логическое следствие — значит, надо закрыть границу. Хотя при современных средствах связи не обязательно управлять через физическое пересечение границы, есть масса других возможностей.

Валерий Карбалевич обращает внимание на то, что железнодорожное и авиасообщение не прерывалось.

— Тут явно не эпидемиологическая обстановка, а чисто политические вещи — не допустить вмешательства из-за границы в наши белорусские дела.

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