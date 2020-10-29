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Цены на нефть за два дня упали на 10%

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  • 29.10.2020, 22:42
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Цены на нефть за два дня упали на 10%

Нефть продолжает дешеветь.

Цены на нефть в четверг, 29 октября, упали до самого низкого уровня с середины июня. Нефть продолжает резкое снижение после 5%-го падения накануне в связи с потенциальным воздействием возобновленных блокировок на спрос на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5%, до 37,16 долларов. Фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 5,2%, до 35,45 долларов за баррель.

Таким образом, за два последних дня цены на нефть упали на 10%. Правительственные ограничения для сдерживания второй волны коронавирусной инфекции и признаки растущего переизбытка поставок нефти в мире движут цены вниз.

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