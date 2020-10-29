Работник БМЗ: Я не могу оставаться в стороне
- 29.10.2020, 23:16
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Сергей Анисимов присоединился к забастовке и выдвинул свои требования.
На белорусских предприятиях продолжают бастовать рабочие.
Работник Белорусского металлургического завода в Жлобине Сергей Анисимов поддержал забастовку и выдвинул свои требования.
«Я устал от несправедливости и беззакония, которое происходит в нашей стране. Я не могу оставаться в стороне. Я не могу работать, зная, что мои налоги идут на оплату режима. Равнодушие делает из вас рабов. Я с вами. А вы?» - говорит Анисимов.
Видео опубликовал телеграм-канал Нехта.