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Очередная ошибка Путина

  • Андрей Пионтковский
  • 3.10.2020, 8:36
  • 22,712
Очередная ошибка Путина
Андрей Пионтковский

Президент РФ во внешней политике руководствуется двумя имперскими принципами.

На мой взгляд, Россия инициировала конфликт в Нагорном Карабахе, дав понять президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Москва не будет активно вмешиваться на стороне Армении. Об этом можно судить, наблюдая за российскими пропагандистскими шоу. Их симпатии 100% на стороне Азербайджана, они даже подкинули Алиеву свою терминологию. Во время выступления на российском канале он сказал, что в 2018 году в Ливане произошел «соросовский переворот».

Несмотря на все старания премьер-министра Армении Никола Пашиняна угодить Москве — например, даже в ООН Армения всегда голосует не в пользу Украины, а против всех резолюций, осуждающих российскую агрессию — РФ все равно остается недовольна. Для Путина главное — сам прецедент, что человек с улицы в результате народного возмущения свергает существующую власть. Эти события произвели на него очень личное впечатление. В его мозгу такая картина — «соросята» сначала убили Муамара Каддафи, потом хотели убить Башара Асада, но он его спас, потом хотели убить Армена Саркисяна, а следующим будет он, Путин.

Москва задумала наказать Армению за недостаточную почтительность. Теперь она всячески дает понять, а наиболее откровенные пропагандисты (вроде военного преступника Захара Прилепина) говорят открытым текстом — если Армения хочет выжить, она должна стать полным вассалом Москвы, чуть ли не вступить в РФ. Это часть безумной имперской политики Москвы, объективным результатом которой будет просто рост антироссийских настроений во всех окружающих Россию странах.

То же самое творится и в Беларуси. Не только Путин, но и вся российская элита еще при Ельцине была уверена, что Лукашенко удастся затащить в РФ, создав Западный федеральный округ, куда Беларусь вступила бы областями. А Лукашенко обманывал их 25 лет и действительно это обещал, получая за это большие экономические привилегии, но ни на секунду не собирался менять свой статус диктатора небольшого европейского государства на пост секретаря Минского обкома.

Между Путиным и Лукашенко нет дружеских отношений, они ненавидят друг друга. Но когда Лукашенко оказался отвергнутым собственным народом, он буквально приполз к Путину. На встрече в Сочи стоило обратить внимание на язык тела — Лукашенко буквально лег на левый подлокотник кресла, практически показывая, что он лежит в ногах Путина и уже согласен на что угодно. В этот момент он подписал бы любое соглашение о национальных органах власти, о вступлении в РФ, но у Путина хватило ума понять, что такое соглашение только многократно усилит протест белорусского народа.

Кроме того, для него также задачей было, как и во всех предыдущих случаях, не создать прецедента падения диктатора в результате возмущения народа. Поэтому он оказал Лукашенко поддержку, которая позволит ему остаться у власти. Это был сигнал и для белорусских силовиков, если бы Путин этого не сделал, они бы поняли, что Лукашенко обречен и начали бы от него отказываться. Все преступления, которые сейчас совершает Лукашенко, находятся на совести Путина.

У Путина в Беларуси политика такая же, как в Армении и Украине, как везде. Он руководствуется двумя имперскими принципами — эти страны должны подчиняться Москве, нужно преодолеть «крупнейшую геополитическую катастрофу», а также одним личным — ни в коем случае не должно быть прецедента потери власти диктатором в результате народного переворота.

Зачем он полез в Сирию? Только для того, чтобы спасти Башара Асада, ведь там нет никаких российских интересов. В его парадигме мышления «соросята» и однополярный мир, где заговорщики поочередно свергают диктаторов: Каддафи, Асада, Януковича, Лукашенко и Путина. Этим продиктована вся внешняя политика Путина.

Если после выборов в США что-то изменится, то с приходом Байдена, заявившим, что поддержка Украины станет основным приоритетом в его внешней политике, будут приняты санкции, которые тормозила администрация Трампа. Эти санкции уже были приняты в Конгрессе. Самое неприятное для путинской власти — это аресты счетов российской элиты, чьи активы в сумме достигают $1 трлн.

В самой же России Путин совершил новую ошибку, дав ясно понять, что не допустит возвращения Алексея Навального. Арестована его квартира, возбуждены какие-то дела. Вернувшись в Россию, Навальный рискует быть арестованным, сойдя с борта самолета. Но Навальный может нанести больше ущерба путинскому режиму, оставаясь за рубежом. Он довольно быстро приходит в себя. Наверняка, Меркель пригласит его выступить в Бундестаге, затем в Европарламенте, а потом ждем его в США на Объединенной сессии Конгресса, где он может выступить с тем самым призывом к американскому обществу и американским властям перестать быть сообщниками в преступлении века — ограблении народа России российской клептократической верхушкой. Уверен, когда он призовет Конгресс арестовать эти активы, это будет встречено овациями. После этого Навальный сможет вернуться в новую Россию триумфатором.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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