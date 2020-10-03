Трампу назначили лечение от коронавируса 6 3.10.2020, 8:03

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Президента США отправили в больницу на несколько дней.

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусной инфекцией, проведет «несколько дней» в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, сообщает AP.

Трамп будет работать из «президентского люкса больницы, который оборудован всем необходимым, чтобы [Трамп] продолжил исполнять свои официальные обязанности», пишет агентство со ссылкой на Белый дом.

Днем 2 октября администрация Трампа сообщила, что президент США «утомлен», но находится «в приподнятом настроении», добавляет AP.

Трампу также сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач главы государства Шон Конли.

Инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.

Что касается Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, то у нее небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.

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