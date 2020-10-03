«Прошу винить Российскую Федерацию» 4 3.10.2020, 8:27

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Ирина Славина

Фото: kolebanova73 / VK

Почему погибла российская журналистка Ирина Славина?

В пятницу напротив здания МВД Нижнего Новгорода покончила с собой главный редактор местного издания Koza.Press Ирина Славина. Врачам не удалось спасти журналистку. Ранее Славина на своей странице в фейсбуке написала «в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до смерти в квартире главреда прошел обыск по уголовному делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), после чего ее увезли на допрос. Ирина Славина не единственная журналистка, которая подверглась давлению со стороны силовиков в последние несколько дней. «Новая газета» анализирует громкие случаи.

Обыск в «Новых колесах»

В пятницу в Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию газеты «Новые колеса» из-за заметки о взятках начальника оперативно-разыскной части регионального управления МВД. Постановление об обыске на своей странице в фейсбуке опубликовал главный редактор издания Игорь Рудников.

Согласно документам, визит сотрудников полиции был вызван уголовным делом о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, 14 мая «неустановленное лицо», находясь в редакции, опубликовало «заведомо ложные сведения о начальнике оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД Першикове».

В этот же день обыск прошел у журналиста издания Алексея Малиновского. По словам его жены, в шесть утра к ним в квартиру пришли полицейский, понятые и несколько людей в масках. Они выломали дверь, при этом в квартире в это время находилось двое маленьких детей. Во время обыска у Малиновского забрали телефон, жесткий диск и два ноутбука. После этого силовики отвезли журналиста в редакцию «Новых колес».

«Ростелеком» и ТВК

В четверг кабельный оператор «Ростелеком» отключил Красноярскую телекомпанию ТВК для своих абонентов. Оператор угрожал сделать это еще в июле: как сообщила редакция канала, летом они получили письмо от «Ростелекома» о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор и остановить вещание 30 сентября. Причины расторжения договора в уведомлении указаны не были.

Все это время телеканал пытался выяснить причину отключения, однако ни на одно письмо компании оператор не ответил «по существу», а руководитель пресс-службы «Ростелекома» рассказал ТВК, что не в курсе происходящего. Решение оказалось неожиданным также из-за того, что договор был подписан всего за несколько недель до уведомления. Как отметила в разговоре с «Новой» главный редактор ТВК Мария Бухтуева, расторжение договора точно не могло быть вызвано нарушениями со стороны телеканала, также причиной не может являться спор хозяйствующих субъектов.

В итоге представители телекомпании обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать расторжение договора недействительной сделкой. Кроме того, журналисты подали в суд иск об обеспечительных мерах, чтобы до решения суда «Ростелеком» не отключал телекомпанию ТВК. Однако суд иск отклонил.

— Зрители, которые захотят смотреть местные новости, уйдут от этого кабельного оператора, но для этого нужно будет совершить ряд неприятных телодвижений: сдать оборудование, написать заявление. Мы готовимся к тому, что какую-то часть аудитории мы потеряем, и пытаемся сделать все, чтобы этого не произошло, — говорит Бухтуева.

Главред «МК в Питере» и органы опеки

В Петербурге полицейские пришли к главному редактору «Московский комсомолец в Питере» Максиму Кузахметову, при этом вместе с ними были сотрудники опеки. В службы якобы поступило сообщение, что журналист бьет своих детей. Сам журналист, в свою очередь, считает, что визит был политически мотивирован.

Как рассказал Кузахметов в своем посте в фейсбуке, посещение его квартиры органами опеки может быть связано с его отношением к «Единой России». Кроме того, это может быть месть главы округа «Екатерингофский» Олега Смакотина, которого журналист в публикации называет «преступником, захватившим власть в муниципалитете при помощи подделки бюллетеней».

Напомним, что год назад Максим Кузахметов выдвигался в депутаты округа «Екатерингофский» от «Яблока». При этом за десять дней до выборов сотрудники опеки нанесли ему аналогичный визит. Перед этим в муниципальной газете округа «Екатерингофский» появилась анонимная публикация «Помогите! Мой папа — оппозиционер», в которой утверждалось, что Кузахметов якобы пользуется своими детьми как «живым щитом». Поводом стал приход кандидата в избирательную комиссию с ребенком в коляске.

Исчезновение тиража газеты «Бонус» в Башкирии

В четверг из типографии «Башкортостан» пропал весь тираж газеты «Бонус». В номере издания должна была появиться статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и об ограничении конкуренции в регионе.

Накануне редакции стало известно, что номер газеты не выйдет, а наутро тираж «исчез» из типографии. При этом из-за того, что отказ от выпуска тиража мог повлечь штрафные санкции для предприятия, в четверг сотрудникам редакции предложили подписать товарные накладные и счет за печать выпуска.

Тем временем в типографии «Башкортостан» заявили, что ситуация не связана с политикой. Кроме того, сотрудники типографии написали заявление в полицию за ложный донос на руководство ООО «Семь вершин», издающую газету «Бонус».

— Тираж не может быть похищен, так как его не печатали, о чем предупреждали издателя заранее. Не надо выдавать за политику свои экономические проблемы. Любая работа должна оплачиваться вовремя! Оценка материалов, выходящих в газете, — это не наша работа, — рассказал руководитель издательства Антон Даниленков.

Газета «Бонус» выходит раз в неделю тиражом 60 тыс. экземпляров. В расследовании, которое должно было появиться на страницах 29-го номера газеты, рассказывалось о том, что супруга Сидякина — совладелица лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами. При этом в республике сейчас сокращается число подрядчиков реестра лифтового хозяйства, что может помочь жене чиновника чаще получать контракты.

Несмотря на то что публикация в бумажной версии газеты так и не вышла, в администрации Башкирии на нее отреагировали. В пресс-службе сообщили, что факты, изложенные в материале, не соответствуют действительности. Сейчас администрация главы Башкортостана готовит судебные иски к порталу Proufu.ru

Обыски у главного редактора Koza.Press и гражданских активистов в Нижнем Новгороде

В четверг в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против настоятеля храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) (дело связано с «Открытой Россией»). В рамках следственных действий обыски прошли у координатора местного штаба Навального Романа Трегубова и гражданских активистов Юрия Шапошникова, Дмитрия Силивончика и Михаила Бородина.

С обыском силовики также пришли к главному редактору нижегородского СМИ Koza.Press Ирины Славиной. Как рассказала журналистка в своем посте в фейсбуке, в шесть часов утра в ее квартиру «с бензорезом и фомкой» вошли двенадцать человек: сотрудники следственного комитета, полиции, СОБР и понятые. Вызвать адвоката женщине не дали.

По словам Славиной, в ее квартире силовики искали брошюры, листовки и счета «Открытой России». В результате сотрудники органов изъяли флешку, телефоны, несколько ноутбуков, компьютер и блокноты. После обысков журналистку увезли на допрос. В пятницу Ирина Славина покончила с собой у здания МВД.

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