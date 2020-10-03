Ученые обнаружили у левшей уникальный набор генов 3.10.2020, 8:42

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10% от населения нашей планеты - это левши.

По результатам исследований более 1,5 миллионов человек, ученые выяснили, что человек становится левшой или правшой из-за своей генетической предрасположенности, а не окружающих его людей. В итоге удалось выявить 41 ген, который замечен исключительно у левшей, пишет lenta.ua.

У исследователей вызывает удивление факт того, что одни люди хорошо владеют левой рукой - левши, а другие правой - правши, а также есть те, кто одинаково пользуется обеими руками. Такое одностороннее развитие может оказывать воздействие на строение мозга, а также его функционирование.

В ходе исследований была выявлена 41 пара оснований ДНК, которые отвечают за то, станет ли человек левшой, а так же 7 пар для людей одинаково владеющих обеими руками, называемыми амбидекстрами.

Но не только эти факторы оказывают влияние на то, что человек будет левшой. Вероятность составляет всего лишь 12 процентов. Ученые уверены, что есть еще факторы, определяющие выбор основной руки. Генетик Дэвид Эванс заявляет, что результат анализа показывает, что не только факторы генетики определяют выбор главной руки, это всего лишь малая часть, в то время как фактор окружающей обстановки сыграет более значимую роль.

10% от населения нашей планеты - это левши, но в разных странах число отличается. Основная рука человека, определяется еще до его появления на свет, когда ребенок находится в утробе, одна из его рук чаще движется, нежели другая.

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