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«Баста!»: План действий на 3 октября

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  • 3.10.2020, 11:57
  • 7,281
«Баста!»: План действий на 3 октября
Фото: ТАСС

Продолжаем наступление на узурпатора и готовимся к Маршу освобождения в воскресенье.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в субботу, 3 октября:

— Доброе утро, друзья! Продолжаем сегодня наступление на узурпатора по всем фронтам, проявляем солидарность и не забываем о подготовке к ударному Маршу освобождения в воскресенье.

Максимально распространяем информацию о подготовке воскресного Марша освобождения. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами. Готовим плакаты и портреты политзаключенных.

Новый формат женских акций

15:00-17.00 Цветочный демарш прекрасных женщин против насилия и массовых задержаний. Выходим на проспект Независимости там, где вам удобно. Гуляем, не образуя больших скоплений, сходимся и тут же расходимся, смешиваясь с толпой.

Место может поменяться, следите за новостями. Красота спасет мир!

Партизанский протест везде

Как показала практика, против локальных акций власть бессильна. Мы мобильнее и организованнее, чем она. Мы хорошо знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Мы уже познакомились со своими соседями. Мы создали группы Сопротивления по всей стране.

Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в локальных чатах - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - уличные марши, акции в вузах, блокады дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Поддерживайте задержанных и их семьи. Пишите письма политзаключенным.

Для ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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