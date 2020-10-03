Армения сообщила об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях 3.10.2020, 9:04

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ФОто: ЕРА

Азербайджан начал массированное наступление на флангах.

Минувшей ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, после того как Азербайджан перебросил туда новые силы. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает РБК.

«Ночью шли ожесточенные бои», — написал он в Facebook.

Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян сообщила, что ожесточенные и упорные бои идут на северном и южном направлениях. «Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери», — сообщила она.

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