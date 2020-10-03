закрыть
3 октября 2020, суббота, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израильский врач: Российскую вакцину от COVID-19 не порекомендую даже врагу

9
  • 3.10.2020, 9:19
  • 10,410
Израильский врач: Российскую вакцину от COVID-19 не порекомендую даже врагу

В Беларуси ее уже начали испытывать на людях.

Эффективную вакцину против COVID-19 в 2020 году ожидать не стоит.

Такое мнение в интервью изданию gordonua.com высказал ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман. На вопрос, стоит ли ждать вакцину в ближайшее время, израильский врач ответил: "Думаю, точно не в этом году".

По его мнению, в такие сроки вакцину не разработают ни Израиль, ни США.

"Некий ажиотаж вокруг этой темы в США связан с президентскими выборами. Если к ноябрю там заявят о новой вакцине, это, без сомнения, будет фейк", – считает эксперт.

По словам Качмана, это невозможно технически и научно. При этом в мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них – на последней фазе, их исследуют на добровольцах.

"Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это время не может быть один месяц", – сказал врач.

"Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно!" – добавил он.

Как сказал Качман, это не означает, что российская вакцина плохая, "но и не означает, что она хорошая".

"Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна", – отметил эксперт.

Напомним, что в Беларуси по решению узурпатора Лукашенко российскую вакцину от COVID-19 уже начали испытывать на людях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников