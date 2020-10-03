Лукашенко выстрелил себе в ногу 16 3.10.2020, 9:36

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Фото: TASS

Узурпатор сам «лезет в бутылку».

В ответ на санкционный список Евросоюза официальный Минск заявил об ответных санкциях: черном списке европейских чиновников (который не обнародуется), требовании к Литве и Польше сократить дипломатический штат, отзыве послов из этих стран «для консультаций», переаккредитации журналистов зарубежных СМИ.

К каким последствиям это может привести? Белорусские власти выстрелили себе в ногу, считает издание «Салідарнасць».

Издание приводит также мнение политического обозревателя Александра Класковского, высказанное на сайте naviny.media.

«Однако Минск бравирует и сам лезет в драку с довольно осторожным в белорусском вопросе Западом.

Выход Беларуси из совместных с ЕС программ и проектов, чем тоже грозит МИД, естественно, ударит прежде всего по самой Беларуси.

Еще раньше Лукашенко лично отдал распоряжение проработать вопрос переброски белорусского экспорта из литовских портов на российские. Независимые эксперты дружно твердят, что это невыгодно экономически и усиливает и так чрезмерную зависимость Беларуси от восточной соседки. Однако высокое начальство, видимо, руководствуется логикой «назло маме уши отморожу».

Хотя сами по себе персональные санкции ЕС — лишь комариный укус, чисто психологический раздражитель, но в целом крах западного вектора внешней политики приведет и к огромным финансово-экономическим потерям», - пишет политический обозреватель.

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