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Федерация баскетбола Швеции поддержала Елену Левченко

  • 3.10.2020, 9:44
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Федерация баскетбола Швеции поддержала Елену Левченко
Елена Левченко

Шведские коллеги требуют скорейшего освобождения спортсменки.

Федерация баскетбола Швеции опубликовала твит в поддержку арестованной на 15 суток белоруской баскетболистки Елены Левченко, сообщает «Трибуна».

«Федерация баскетбола Швеции поддерживает арестованную Елену Левченко. Легендарная баскетболистка была задержана в Беларуси из-за участия в демонстрациях. Мы надеемся, что она будет выпущена на свободу как можно скорее. #FreeLeuchanka» – говорится в сообщении ФБШ.

Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд, по итогам которого спортсменка получила 15 суток. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а также 23.4 (Неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в Беларуси и за проведение повторных выборов, она также входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. Среди почти 700 спортсменов, подписавших это письмо – Егор Мещеряков, Александра Герасименя и множество других звезд белорусского спорта.

Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.

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