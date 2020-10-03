Рейтинг Алексея Навального в России существенно вырос 2 3.10.2020, 9:48

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Алексей Навальный

Кремлю в российском обществе уже не верят.

Степень одобрения деятельности российского оппозиционера Алексея Навального со стороны сограждан возросла до 20%, увеличившись за год в два раза. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного совместно «Левада-центром» и «Открытыми медиа», сообщает «Голос Америки».

Накануне применение боевого химического оружия при покушении на жизнь Алексея Навального единодушно осудили на саммите ЕС. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, это идет вразрез с принципами прав человека и международного права. Лидеры стран ЕС призвали Россию в обязательном порядке провести расследование резонансного преступления и пообещали вернуться этой теме на ближайшем заседании Европейского Совета, которое пройдет в середине октября.

Руководство США и других стран Запада неоднократно обращалось к Москве с требованием безотлагательно провести расследование отравления Навального и установить виновных. В Кремле де-факто отказываются это сделать под различными предлогами.

В среду американские сенаторы – представители как Республиканской, так и Демократической партий – направили президенту Дональду Трампу письмо с просьбой о том, чтобы Белый дом рассмотрел возможность введения санкций против России из-за покушения на Алексея Навального.

Сам оппозиционный политик в недавнем интервью германскому изданию Der Spiegel высказал убежденность, что за покушением на него стоит лично президент РФ Владимир Путин. Все остальные версии произошедшего Навальный отверг.

Вскоре после этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Алексея Навального в сотрудничестве с ЦРУ. Оппозиционер пообещал подать в суд на Пескова.

Ольга Крыштановская: «Кремлю в обществе не верят»

Руководитель центра изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметила, что российские власти, естественно, были совершенно не заинтересованы в росте популярности оппозиционера. Однако, по ее мнению, им казалось, что его знает очень мало людей и что он «локальный блогер».

«Собственно, предыдущие опросы в разные годы тоже показывали всего от 1-го до 2-х процентов его узнаваемости по России, – добавила она. – Очевидно, из-за этого власть поздно занялась Навальным вплотную. Вдруг оказалось, что он способен мобилизовать большие массы людей, протесты конца 2011 года доказали это, что стало для Кремля неприятным сюрпризом».

А сейчас российские власти добились того, что о Навальном пишут все мировые СМИ, Кремль сделал из него собственными руками политика международного масштаба, констатировала Ольга Крыштановская. Как ей представляется, обвинение оппозиционера в связях с ЦРУ вызвано стремлением принизить значение его фигуры и посеять к нему устойчивое недоверие в определенных слоях населения.

«Но Кремлю в обществе не верят, – считает она. – Потому что постоянно обвинять во всем на свете темные силы Запада, слишком примитивно. В это верит лишь очень небольшая часть людей, которые постоянно смотрят телевизор и подвержены пропаганде».

Иногда так и подмывает сказать: господа, смените пластинку, вы ее совсем заездили, резюмировала руководитель центра изучения элиты Института социологии РАН.

Борис Кагарлицкий: «Так в Кремле добиваются ровно обратного эффекта»

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий полагает, что стремление Кремля во чтобы то ни стало принизить личность Алексея Навального, это проявление слабости. Как ему представляется, многие люди сегодня начинают осознавать, что это именно слабость, а не что-то иное. «А главное – российские власти теперь могут как угодно ругать и бранить Навального, но при этом они не могут скрыть факт его существования и фактически в любом случае повышают его узнаваемость», – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

Борису Кагарлицкому кажется, что у Кремля нет цельной пропагандистской стратегии относительно того, как преподносить историю с отравлением Алексея Навального: «Поэтому нередко официальные лица говорят первое, что им взбредет в голову. Просто пытаются максимально агрессивно очернить человека. Я далеко не сторонник Навального, но власти ставят его в такую ситуацию, что многие люди вынуждены, даже если они не слишком одобряют его деятельность, защищать его».

Так в Кремле добиваются ровно обратного эффекта, заключил директор Института глобализации и социальных движений.

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