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Предприятия в регионах Беларуси тонут в миллиардных долгах

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  • 3.10.2020, 10:01
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Предприятия в регионах Беларуси тонут в миллиардных долгах

Стало известно, как выглядит ситуация по всем областям страны.

Кредиторка является основным компонентом токсичных долгов крупных и средних предприятий Беларуси. Эти обязательства распределяются по стране неравномерно, пишут banki24.by.

Проблемная кредиторка на 1 августа достигла 7,873 млрд BYN. На эту дату доля «мусора» в обязательствах крупных и средних предприятий составила 13,5%.

Основной объем просроченного долга формировали промышленность (3,327 млрд BYN) и сельское хозяйство (2,5 млрд BYN). В этих сферах удельный вес токсичных обязательств составил 15,1% и 27,7% соответственно.

Предприятия Брестской области накопили просрочку по кредиторке в размере 703,5 млн BYN. На 1 августа 15,2% обязательств не было закрыто в установленные сроки. По сумме просроченной кредиторки лидировали компании из Бреста и Барановичей — 234,3 и 89 млн BYN.

В Витебской области просроченная кредиторка составила 695,8 млн BYN, доля токсичных долгов достигла 13%. Больше всего задолжали предприятия Витебска (184,4 млн BYN) и Оршанского района (139,3 млн BYN).

В Гомельской области объем просроченной кредиторки достиг 1,651 млрд BYN, удельный вес просрочки — 20,9%. Центры накопления токсичных долгов в регионе — Гомель (329,8 млн BYN), Добрушский (101,4 млн BYN), Жлобинский (447,9 млн BYN) и Светлогорский (200,2 млн BYN) районы. В Добрушском и Светлогорском районах основные должники относятся к целлюлозно-бумажной отрасли, в Жлобинском — к металлургии.

В Гродненской области сумма проблемной кредиторки составила 585 млн BYN, доля просроченных обязательств — 11,7%. Главные объемы токсичных долгов формировали организации Гродно (101,7 млн BYN) и Лидского района (103 млн BYN).

В Минской области объем «мусорной» кредиторской задолженности составил 1,868 млрд BYN, удельный вес просрочки — 19,5%. Лидерами по размеру просрочки стали Борисовский (244 млн BYN), Минский (293,1 млн BYN), Слуцкий (148,9 млн BYN) и Солигорский (151,2 млн BYN) районы.

В Могилевской области размер просроченной кредиторки достиг 1,071 млрд BYN, доля «мусора» — 19,2%. В Могилеве сумма токсичных долгов составила 397,7 млн BYN, в Бобруйске — 118,8 млн BYN.

У валообразующих предприятий Минска просроченная кредиторка составила 1,3 млрд BYN, удельный вес проблемных долгов — 6,4%.

По объему токсичной кредиторки в столице лидировали организации, подчиненные республиканским органам госуправления (640,4 млн BYN). Среди видов экономической деятельности первое место по сумме «мусорной» кредиторки заняла промышленность (390,8 млн BYN).

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