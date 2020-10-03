закрыть
3 октября 2020, суббота, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, почему киты меняют громкость своего пения

  • 3.10.2020, 10:17
  • 1,586
Ученые выяснили, почему киты меняют громкость своего пения

Исследование провели американские зоологи.

Ученые из США определили, что синие киты переключаются с ночного пения на дневное, а также меняют громкость звуков, когда готовятся к миграции.

Работа опубликована в журнале Current Biology (перевод - naked-science.ru). Синий кит считается самым большим животным на планете, а его песни — одними из самых громких. Предполагается, что разные виды китов используют сложные песни — прежде всего в брачных играх, — а вот простые звуки, возможно, служат для повседневного общения и навигации.

Изучению песен китов посвящено немало работ и многолетних исследований, однако определение их назначения весьма размыто. Между тем поведение этих животных требует изучения, чтобы предсказывать их миграции для профилактики столкновения с судами, а также для сохранения их популяции, ведь синие киты находятся под угрозой исчезновения.

Группа ученых из Стэнфордского университета и MBARI (США) также изучала синих китов в северо-восточной части Тихого океана. Для этого исследователи сравнили звуки животных, которые они издают в разное время суток — днем и ночью, — в течение нескольких месяцев. Для записей песен использовали передовые технологии, например подводный микрофон. Кроме того, ученые установили специальные метки на некоторых особей. Запись звуков проводили в течение пяти лет.

В результате ученые выяснили, что звуки китов менялись в определенные периоды времени. Так, летом громкость пения постепенно возрастала и пели киты в основном по ночам. Пик громкости приходился на октябрь и ноябрь, когда киты также чаще пели в ночное время суток.

После каждого пика звуковой активности, по мере того как киты начинали мигрировать в более теплые воды, они пели чаще днем, а не по ночам. Так происходило во все годы наблюдений. Поэтому ученые полагают, что изменение вариаций китовых песен связано с миграциями, а не с брачным общением, как считалось ранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников