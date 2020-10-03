Ученые выяснили, почему киты меняют громкость своего пения 3.10.2020, 10:17

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Исследование провели американские зоологи.

Ученые из США определили, что синие киты переключаются с ночного пения на дневное, а также меняют громкость звуков, когда готовятся к миграции.

Работа опубликована в журнале Current Biology (перевод - naked-science.ru). Синий кит считается самым большим животным на планете, а его песни — одними из самых громких. Предполагается, что разные виды китов используют сложные песни — прежде всего в брачных играх, — а вот простые звуки, возможно, служат для повседневного общения и навигации.

Изучению песен китов посвящено немало работ и многолетних исследований, однако определение их назначения весьма размыто. Между тем поведение этих животных требует изучения, чтобы предсказывать их миграции для профилактики столкновения с судами, а также для сохранения их популяции, ведь синие киты находятся под угрозой исчезновения.

Группа ученых из Стэнфордского университета и MBARI (США) также изучала синих китов в северо-восточной части Тихого океана. Для этого исследователи сравнили звуки животных, которые они издают в разное время суток — днем и ночью, — в течение нескольких месяцев. Для записей песен использовали передовые технологии, например подводный микрофон. Кроме того, ученые установили специальные метки на некоторых особей. Запись звуков проводили в течение пяти лет.

В результате ученые выяснили, что звуки китов менялись в определенные периоды времени. Так, летом громкость пения постепенно возрастала и пели киты в основном по ночам. Пик громкости приходился на октябрь и ноябрь, когда киты также чаще пели в ночное время суток.

После каждого пика звуковой активности, по мере того как киты начинали мигрировать в более теплые воды, они пели чаще днем, а не по ночам. Так происходило во все годы наблюдений. Поэтому ученые полагают, что изменение вариаций китовых песен связано с миграциями, а не с брачным общением, как считалось ранее.

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