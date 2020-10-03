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Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

  • 3.10.2020, 10:42
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Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Минобороны страны объявило о «зачистке» занятой территории.

Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны, передает РБК.

«В течение сегодняшнего дня войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.

В Минобороны уточнили, что с 27 сентября азербайджанским войскам удалось уничтожить:

до 230 танков и другой бронетехники;

250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

38 средств Противовоздушной обороны (ПВО);

10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

семь складов с боеприпасами;

более 130 автомобильной техники;

один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Утром 2 октября Баку сообщил о том, что азербайджанские войска заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили, что с полуночи до семи утра 2 октября военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что подразделения ПВО армянских сил поразили вражеский самолет и беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Войска Армении и Азербайджана понесли потери численного состава и боевой техники. Жертвы есть и среди мирного населения.

Армения заявила, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергли.

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