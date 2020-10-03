Названы пять доступных продуктов с цинком для лучшей защиты от коронавируса 3.10.2020, 11:07

4,280

Список одобрен испанскими медиками.

Исследования показывают, что низкий уровень цинка может увеличить риск смерти от коронавирусной инфекции, – потому важно, чтобы рацион в условиях пандемии обязательно содержал продукты, богатые этим минералом, пишет healthinfo.ua.

Цинк необходим человеческому организму для различных функций: он участвует в процессах деления клеток, расщепления углеводов, играет важную роль в укреплении иммунитета. Медицинские работники отмечают, что в наши дни, помимо соблюдения всех мер по сдерживанию коровируса, нужно также готовить организм к борьбе с ним.

Этому в том числе способствует потребление определенных продуктов, богатых определенными питательными веществами.

«Спасителями от смертельной вирусной инфекции могут быть не только витамины С и D. Уровень цинка в организме также может значительно влиять на восприимчивость к COVID-19 и тяжесть его течения. Недавно проведенное исследование показало, что низкий уровень цинка в крови может означать худший исход для пациентов с коронавирусом, увеличивать вероятность их смерти», - напомнили специалисты, ссылаясь на данные сотрудников больницы Дель Мар, Испания.

Для восполнения цинка и лучшей защиты организма от коронавируса эксперты советуют включить в рацион пять доступных продуктов, насыщенных столь важным минералом.

Бобовые. Для лучшего усвоения цинка из этой группы продуктов медики советуют подвергать их замачиванию, варке, проращиванию.

Орехи и семена. Семена тыквы, кунжута и кешью особенно богаты нужным организму веществом.

Молочные продукты. Помимо цинка они являются богатым источником и других питательных веществ. Особенно полезна «молочка», прошедшая ферментацию, – натуральный йогурт, ряженка, творог, сыр.

Яйца. Они содержат большое количество цинка, благодаря чему эффективно укрепляют иммунитет.

Темный шоколад. Он обеспечивает организм не только цинком, но и антиоксидантными веществами, борющихся с воспалением, улучающих работу сердца, мозга.