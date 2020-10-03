«Знаю про все преступления власти» 3.10.2020, 11:20

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Дмитрий Куделевич

История одного солигорчанина.

История шахтера с «Беларуськалия» Дмитрия Куделевича и его побега через форточку в КГБ напоминает остросюжетный фильм и кажется немного фантастической. «Радио Свобода» поговорило с Дмитрием и выяснило подробности, как ему удалось сбежать от спецслужб, о чем они у него спрашивали, где он находится сейчас и как теперь планирует строить свою жизнь.

«Через полчаса размышлений я понял, что рано или поздно меня там все равно поймают»

Дмитрия Куделевича задержали 20 августа обманом — пригласили на встречу от лица соратников, чтобы якобы обсудить детали организации забастовки. Когда он приехал на встречу, его машину оцепили, самого вытащили, «перегрузили» в микроавтобус и отвезли в управление КГБ в Солигорске. Там во время перерыва в допросе, когда остался только один сотрудник КГБ, он попросился в туалет, а оттуда убежал через форточку.

Помогло ему то, что во время задержания он догадался оставить в салоне своей машины ключи, поэтому после побега он уже на своем автомобиле смог выехать к ближайшему погранпереходу на белорусской границе.

«Сотрудников КГБ интересовало, кто выделяет деньги на проведение забастовки, это первое. А во-вторых, они хотели получить список тех, кто поддержал забастовку и подписался под требованиями (аннулирование результатов выборов, прекращение насилия и новые честные выборы)».

В ходе допроса ему неоднократно угрожали уголовной ответственностью, но физического насилия не совершали.

«Когда мне удалось убежать, я вернулся к своей машине, уехал из Солигорска и спрятался в деревенской церкви. Я там недавно был, поэтому и первая моя мысль была — спрятаться именно там. Но через полчаса размышлений я понял, что рано или поздно меня там все равно поймают. Какие у КГБ были планы насчет меня, я не знаю, но понимал, что пощады ждать не стоит», — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Куделевич говорит, что у него не было возможности долго размышлять над вариантами бегства.

«Нет ничего героического в том, что мне удалось убежать из здания КГБ и именно через форточку. И романтического тоже в этом ничего не вижу. Появилась возможность — и я ей воспользовался, так как понимал: сейчас или никогда. Для меня не было разницы, как убегать. Тем более я же видел, что и как происходит вокруг.

Я всю жизнь был политически активным и знаю про все преступления нашей власти. Конечно, я не ставлю себя в один ряд с исчезнувшими политиками Захаренко и Гончаром или с бизнесменом Красовским, но я знал, что если я останусь там, в КГБ, то мне мало не покажется».

Граница с Украиной была для Дмитрия Куделевича единственной возможностью уехать из Беларуси, поскольку выезд в другие страны был закрыт в связи с пандемией каранавируса.

«На белорусской границе не было углубленного досмотра и изучения моей личности. Полагаю, что в тот момент, поскольку я еще не имел никакого официального статуса (в уголовном или административном процессе — РС), то меня и не объявляли ни в какой розыск. Кроме того, сотрудники КГБ, наверное, думали, что я все еще нахожусь где-то в Солигорске».

У Дмитрия много друзей в Украине. Он увлекается горными лыжами и не раз бывал на украинском горнолыжном курорте «Буковель». А в этом году в феврале, когда он был в Киеве, записал специальное видеообращение для своих друзей в социальных сетях с площади Независимости и рассказал о событиях 2013-2014 годов.

В то же время Дмитрий признался, что, несмотря на хорошее отношение к украинцам и Украине как государству, у него после побега из Беларуси не было уверенности, что пребывание на украинской территории будет безопасным для него:

«Я много времени проводил в Украине, ведь, помимо работы на «Беларуськалии», я еще индивидуальный предприниматель, возил туристов в Буковель в Украине. Обе революции в Украине происходили на моих глазах.

Когда въехал в Украину, сразу связался со своими друзьями, один из них предложил ехать в Киев. Уже из Киева сообщил жене и друзьям, что я в безопасности, а потом обратился в консульство Польши, так как считал, что оставаться в Украине не совсем безопасно, учитывая открытые границы с Беларусью и Россией».

«Там было много людей, травмированных и физически, и психологически»

В течение нескольких дней Дмитрий получил гуманитарную визу в консульстве Польши в Киеве. Сразу после приезда его отправили на три недели в местный санаторий, где по согласованию с польскими властями проходят реабилитацию и лечение многие беларусы, пострадавшие в первые дни протестов от насилия силовиков и преследования милиции:

«Там было много физически травмированных людей. Со мной в номере был парень с простреленными грудью, а в соседней комнате — парень, которому светошумовой гранатой раздробило пятку. Там было много людей, травмированных и физически, и психологически».

В ближайшее время Дмитрий Куделевич планирует обратиться к польским властям за получением политического убежища.

Дмитрий Куделевич ежедневно общается со своими соратниками по стачкома «Беларуськалия».

«Меня оттуда уволили и прислали соответствующее извещение по месту жительства, но я продолжаю контактировать и с коллегами, и с членами стачкома. Активистов преследуют, задерживают. Сейчас председатель стачкома Анатолий Бокун также находится на сутках».

По словам Куделевича, члены стачкома непреклонны в своих требованиях и намерениях.

Как признается Дмитрий, и во время своего пребывания в Украине, и в Польше сейчас он продолжает работать и помогать своим соратникам со стачкома.

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