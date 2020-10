Провал «великого плана» Путина 1 3.10.2020, 11:43

5,915

Фото: Getty Images

Oказалось, что российский президент не все продумал и рассчитал.

В этом году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин — получить статус «исключительного государственного деятеля». Вместо этого год был полон трудностей для этого человека, который очень хотел бы стать царем. Предполагалось, что этот год будет годом Владимира Путина. В начале 2020 казалось, что российский президент все продумал и рассчитал, пишет Пол Шинкман (Paul D. Shinkman) в статье для US News (перевод - inosmi.ru).

В январе 67-летний правитель объявил о радикальных конституционных реформах, которые после двух десятилетий у власти на практике позволят ему там оставаться еще сколь угодно долго. Формальный референдум по этим изменениям, изначально запланированный на апрель, должен был обеспечить общественное одобрение его статуса как правителя, подержавшегося у власти дольше, чем кто-либо в России со времен Иосифа Сталина.

Несколькими неделями позже празднества и парады в честь 75-летия победы Советского Союза над нацистской Германией должны были также послужить своего рода официальной вечеринкой по поводу утверждения Путина в новом качестве одного из старейших мировых лидеров, завизированного в том числе другими правителями государств, сообщившими о своем намерении присутствовать.

Президент Дональд Трамп сигнализировал, что заинтересован в возвращении России в «Большую восьмерку» промышленно развитых стран, дав задний ход по поводу ее исключения из группы в знак международного осуждения действий Москвы, вторгшейся в 2014 году на Украину.

А во вторник Путин должен был выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, уже заново утвердив свою власть и видное положение. Россия, без сомнения, должна была усилить свои позиции и международное влияние. «Это был отличный план, — говорит Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. — Но потом все пошло наперекосяк».

Из-за коронавируса референдум пришлось отложить (и в конечном итоге во всем мире его сочли цирком), как и мемориальные мероприятия в честь Дня Победы, которые пришлось еще и сильно сократить. Вирус нанес огромный ущерб России, а поспешное заявление Путина о создании первой в мире вакцины практически везде, в том числе в самой России, встретили со скептицизмом по поводу ее эффективности и безопасности.

А не так давно в Беларуси из-за фальсификации выборов вспыхнули гражданские беспорядки, которые продолжаются до сих пор, усиливая недовольство людей коррупцией и служа образцом для потенциальных уличных беспорядков в самой Москве.

Мировые лидеры обычно наслаждаются, дождавшись своей очереди выступить на трибуне Генеральной ассамблеи и рассказать о достижениях и надеждах своей страны, хотя над Путиным и нависла тучей прошедшая в этом году в основном дистанционно встреча по поводу новых санкций (в том числе с подачи администрации Трампа) из-за его вмешательства во внутренние дела других стран.

А ранее в этом месяце Германия намекнула на возможность введения санкций против России в связи с очевидным отравлением политического диссидента Алексея Навального, которое его сотрудники считают попыткой убийства.

Непривычно неприкрытая тревога одной из сильнейших с экономической точки зрения держав Европы придала критике в адрес российского лидера новые формы. И несмотря на его жесткую реакцию на все эти трудности — вирус и инакомыслие дома и по соседству — проблемы Путина только усугубились.

В совокупности эти кризисы теперь угрожают его власти в том виде, в котором он ее знает. Больше всего давит на российского лидера ситуация в Беларуси. И его последующие шаги, вероятно, определят, в какой степени он сможет спасти славные планы, которые он настроил на 2020 год.

«Будет ли это удачный или провальный для Путина год, вполне может зависеть от того, чем все обернется в Беларуси», — говорит Агния Григас (Agnia Grigas), старший научный сотрудник и автор книги «Больше чем Крым: Новая Российская империя и новая геополитика природного газа» (Beyond Crimea: The New Russian Empire and The New Geopolitics of Natural Gas».

Кремль все больше щетинится на политические протесты в Беларуси, начавшиеся после неоднозначного «переизбрания» Лукашенко. Лукашенко остается одним из самых верных союзников Путина — «надежным помощником в разных возглавляемых Россией интеграционных проектах Евразийского экономического союза и московских парадах, которых большинство руководителей бывших советских республик стараются избегать», — говорит Григас.

Беларусь остается плацдармом России в Европе и последней из славянских стран, которую она может считать союзником. Путин воспользовался этим статусом, чтобы открыто заявить, что вмешательство России может оказаться необходимым в стране, которая уже входит в союз с Россией. Эта декларация резко отличается от ситуации, когда, например, Москва замаскировала свое вторжение на Украину под работу повстанцев и политического движения в Крыму, который якобы проголосовал за независимость без всякого вмешательства в этот процесс Кремля.

Путин пригрозил предпринять незамедлительные меры в Беларуси, описав более открытую версию изначально замаскированных действий российских военных на Украине. Некоторые аналитики полагают, что Россия, возможно, уже направила в Беларусь оперативников разведки и военных без опознавательных знаков, чтобы поддержать своего верного союзника в Минске или, по крайней мере, предотвратить дальнейшее развитие событий.

На прошлой неделе Москва отправила на ежегодные военные учения в Беларуси подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии — ударные части, базирующиеся на границе с Эстонией и Латвией, которые и ранее участвовали в подобных маневрах. Аналитики расценивают якобы неопасное развертывание этих войск как серьезное предупреждение Лукашенко о последствиях, в случае, если гражданские волнения среди его соотечественников не будут подавлены.

«Кремль, вероятно, оперативно развернул войска, чтоб напомнить Лукашенко, как быстро Россия может ввести в Беларусь военные силы, если Лукашенко не пойдет на уступки, которые он, по-видимому, пообещал российскому президенту Владимиру Путины во время сентябрьской встречи в Сочи», — заключил Институт военных наук в своем анализе на прошлой неделе.

Государственный департамент выразил обеспокоенность по поводу имеющейся у России возможности вторгнуться в Беларусь.

«Все страны — в особенности Россия — должны уважать суверенитет Беларуси», — сказала пресс-секретарь Морган Ортагус (Morgan Ortagus) в письме газете U.S. News, отвечая на вопрос по поводу развертывания войск. Европейское командование Соединенных Штатов после аналогичного вопроса перенаправило журналистов в Государственный департамент.

Однако представляется, что главный страх для Путина — это возможное распространение беспорядков на его собственную страну, где даже протесты по поводу провинциального политического спора на Дальнем Востоке длились несколько месяцев, подпитываемые гневом на почве тем, актуальных для восставших граждан Беларуси.

«Последнюю пару дней популярна поговорка: Беларусь 2020 года — это Россия 2024. В 2024 году в стране пройдут очередные президентские выборы, — говорит Курилла. — Мы полагали, что белорусы настолько политически пассивны, настолько привыкли к тирании и тоталитарному правлению, что никогда не станут протестовать против Лукашенко. Мы были не правы». «Это образец, который вдохновляет, — добавляет он. — И это может ударить по России».

Более того, аналитики предполагают, что отравление Навального — признак того, что Путин уже предпринял провокационные шаги, чтобы удостовериться, что враги не смогут воспользоваться какой-либо из кажущихся слабостей его режима.

Правительство Германии подтвердило, что Навальный был отравлен военным нервнопаралитическим ядом из семейства, известного под названием «Новичок». Тот же яд был использован в 2018 году при попытке убить в английском Солсбери другого известного врага администрации Путина — бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

На прошлой неделе Навальный вышел из комы и пока остается в больнице в Берлине, откуда официальные лица, по их словам, собираются информировать ЕС и НАТО, а также Организацию по запрещению химического оружия, о своих находках. Канцлер Ангела Меркель также столкнулась с давлением со стороны немецкого народа, который требует закрыть проект строительства почти завершенного газопровода «Северный поток — 2», который не только обеспечит российскому газу прямой путь в Европу, но и вобьет клин между США и их близким союзником Германией.

Однако шум, поднявшийся вокруг атаки на Навального, не отвлек внимание российских граждан от очень сильной тревоги по поводу общественного здоровья, которая по-прежнему мучает людей.

Даже учитывая обвинения в занижении цифр, Россия занимает четвертое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения на фоне того, что количество смертей тоже растет. На этой неделе она стала четвертым государством в мире, где количество заболевших перевалило за миллион.

Примечательно, что Кремль назвал вакцину, о которой объявил в прошлом месяце, «Спутник-5» — в честь одной из самых заметных вех в развитии науки Советского Союза, ставшего первой страной, выведшей на орбиту Земли искусственный спутник. Это явно было связано с желанием напомнить о так называемых золотых днях научной и технологической мощи и славы России. Однако вместо этого ведущий американский эпидемиолог Энтони Фаучи (Anthony Fauci) раскритиковал ее как «фальшивку», а исследователи журнала Nature подчеркнули основания для сомнения в ее эффективности.

Несмотря на пандемию и глобальный экономический спад, Путин в этом году одержал несколько заметных побед, которые в сочетании с политическим и социальным расколом в США сослужили ему хорошую службу, отвлекая от некоторых проблем в его собственной стране.

«В Вашингтоне с 2014 года успели сильно подзабыть российскую войну на Украине и аннексию Крыма, о чем свидетельствует в том числе предложение Трампа вернуть Россию в Большую семерку. Точно так же успешный референдум Путина, позволивший ему оставаться у власти до 2036, на фоне хаоса с covid особо не подвергали сомнению ни на родине, ни на международном уровне, — говорит Григас. — Поскольку президент соседнего Китая Си Цзиньпин в 2018 году тоже позаботился о том, чтобы оставаться у власти всю жизнь, Путин оказался в сильном лагере авторитарных государств, представляющих собой жизнеспособную альтернативу либеральным демократиям».

Однако то, как Путин реализовал эти достижения, заставляет многих критиков, имеющих опыт работы с Россией, ставить под сомнение долговечность его правления.

«Это страна, которая пытается контролировать население, не имея для этого всех инструментов, где экономическая ситуация не особенно хороша, где зависимость от нефти и природного газа, безусловно, снижается, особенно сейчас», — говорит Мелвин Левицки (Melvyn Levitsky), бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента и эксперт по американо-советским отношениям, а ныне профессор Школы публичной политики им. Джеральда Р. Форда Мичиганского университета.

Указывая на ряд факторов, которые, вместе взятые, представляют собой тревожную комбинацию для любого лидера, он добавляет: «Назревает нечто, способное создать проблемы для Путина».

