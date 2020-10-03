закрыть
3 октября 2020, суббота, 17:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Люди из МИДа сейчас уходят десятками»

3
  • 3.10.2020, 12:46
  • 19,322
«Люди из МИДа сейчас уходят десятками»

Экс-чиновник управделами Лукашенко рассказал о последствиях санкций против его окружения.

После того как в отношении белорусских чиновников из окружения Лукашенко вступили в силу санкции ЕС, персональные санкции ввели и США. Под них, к примеру подпал замглавы МВД Беларуси генерал-майор Александр Барсуков, известный тем, что находился в изоляторе на Окрестина в разгар самых жестоких избиений задержанных, а потом заявил, что избиений не было. В том же списке Минюста США глава МВД Юрий Караев и еще шесть человек.

Заместитель заведующего отделом в Управлении делами Лукашенко Анатолий Котов, который в разгар протестов ушел с госслужбы из-за несогласия с политикой властей в отношении протестующих, рассказал "Настоящему Времени", какое окно возможностей для переговоров оставляют санкции людям из окружения Александра Лукашенко – и воспользуются ли они этими возможностями.

– Вы совсем недавно сказали, что чиновникам надо определяться, потому что эта Беларусь однозначно кончилась, а новое время совсем рядом. Как вам кажется, сегодняшняя история с введением персональных санкций ускоряет приближение нового времени или скорее отдаляет его?

— Санкции это логичное развитие событий: когда кто-то хулиганит – его наказывают. Другое дело, я всегда говорил о том, что должна быть еще и позитивная повестка дня. Этому режиму за неправильные действия – санкции, новым лидерам Беларуси должна быть предложена какая-то понятная программа помощи. В таком ключе, естественно, взвешенная двусторонняя реакция будет приближать это время, когда заканчивается старая Беларусь.

Люди из МИДа сейчас уходят десятками, понимая, что они не хотят быть частью вот этой истерики и глупости, которая сегодня самым либеральным, самым оппозиционным министерством Республики Беларусь демонстрируется всему миру.

– Значит ли это, что за санкции в отношении 35 человек, в том числе некоторых силовиков, пострадают люди в Беларуси, которые к санкциям не имеют никакого отношения, просто их накажут изнутри? Или не может быть такого?

– Люди и так страдают, но они страдают не от санкций, они страдают за свою гражданскую позицию. Много кого за последнее время уволили, много кого попросили уволиться. У спортсменов, даже у самых известных олимпийских, призеров, отнимают школы, отнимают бизнес, которым они занимались. К кому-то приходят с угрозами. В общем-то, санкции Европейского союза и то, что там нет Лукашенко персонально, надо рассматривать как последнее приглашение к тому диалогу, о котором, как ни парадоксально, даже в сегодняшнем крайне странном и невежливом, некорректном заявлении МИДа говорит МИД Беларуси. Если это диалог с зеркалом – с самими собой, – то тогда все становится понятно.

– Эммануэль Макрон так и сказал, что "мы не вводим санкции в отношении Лукашенко, а сделаем это позже, если он не будет с нами разговаривать, именно для того, чтобы у него остался хоть какой-то шанс с нами поговорить".

– Да. Только в Минске, как мы помним, не снимали трубку, когда Макрон и Меркель звонили. И сейчас в ответ на вполне предсказуемую реакцию Европейского союза на то, что происходит в Беларуси в плане убийств, задержаний, произвольных арестов, белорусский МИД просто заистерил и сказал, что "мы вообще за диалог, но потенциальных участников диалога мы лучше вышлем из страны, а заодно и все международные медиа должны пройти процедуру переаккредитации". Но все понимают, что за этим стоит банальное прореживание рядов. В лучшем случае там останется по одному-два корреспондента в корпунктах серьезных западных СМИ, останется какая-нибудь Russia Today.

Собственно говоря, сейчас это просто дополнительное подтверждение того, что белорусская власть не смотрит в завтра и послезавтра, она пытается сделать что-то сегодня до обеда. Хотя и вторая половина дня благодаря таким действиям может просто не наступить. Не знаю, с чем это сравнить. Это какая-то агония или просто демонстрация тотального непрофессионализма.

То явление, которое наблюдаю не только я, а именно уход профессионалов с госслужбы, заполнение всех ключевых постов людьми, которые привыкли выполнять приказы, а не думать, оно, в общем-то, просто демонстрируется сейчас во всей красе. Была дана задача зачистить информационное поле – МИД взял под козырек вместо того, чтобы подумать, как обычно это делалось, дать какие-то сценарии возможных последствий. Просто взял под козырек и бездумно выполнил [эту задачу]. Была дана команда сократить персонал посольства двух стран – не вопрос, сделаем, без разницы, каким образом это отразится на перспективе наших взаимоотношений с той же самой Польшей.

– Объясните, пожалуйста, это значит, что все происходит в голове одного человека – Александра Лукашенко? Ну давайте предположим, что в голове одного-пяти человек, может быть.

– Очень вероятно, что круг лиц, которые принимают решения либо влияют на принятие решений, он приблизительно сейчас очень узкий. А когда, к большому сожалению, принципиальные решения о развитии страны, о ее внешней политике, о развитии экономики... Мы, кстати, за последние три месяца ничего не слышали от власти по поводу того, как вообще страна будет жить в этом году, в следующем, в какую сторону она будет развиваться. Мы говорим о чем угодно – об идеологии, о врагах, о кукловодах, – но не отвечаем на самый банальный вопрос той же самой власти: а что есть будем? "Что будем жрать?" – как его сформулировал президент. Вот этой вещи нигде не звучит. И все подтверждает то, что действительно круг людей, принимающих решения, я бы расширил до 10 персоналий, но боюсь, что в этом плане я немного оптимистичнее, чем вы. Вы ближе к истине в плане пятерых.

– Вы говорите, что МИД рвет связи со всеми людьми, которые могут помочь Александру Лукашенко провести переговоры с Европой. Значит ли это, что он думает, что его вывезет Путин?

– Нет, честно говоря, я бы все свел к тому объяснению, которое уже у нас в дискуссии прозвучало, что просто нет взгляда за горизонт сегодняшнего дня. Есть сиюминутная реакция, которую нужно бездумно выполнить, а завтра – хоть трава не расти. Но проблема в том, что завтра наступает так или иначе.

– Это просто выглядит так, как будто он превратился в губернатора одного из российских регионов. В том смысле, что Александр Лукашенко сам себя лишает внешнеполитической субъектности, самостоятельно себе запрещает вести внешнеполитическую деятельность, за исключением встреч с Путиным и губернаторами российских регионов. Это и выглядит так, как будто он сложил на эту чашу весов все свои гирьки.

– В этом есть определенная логика, если бы не одно обстоятельство. Даже для России Лукашенко окончательно стал недоговороспособным субъектом. Ни для кого не секрет – это озвучивалось и в массе российских СМИ, в телеграм-каналах, обсуждалось на ток-шоу на центральных каналах – то, что Лукашенко пообещал в Сочи показать Конституцию и провести конституционную реформу, а вместо этого провел самоинаугурацию.

Говорить о том, что он сложил все вектора в одну корзину – смотрит теперь только на Россию и позиционирует себя как губернатора российского региона, – тоже неправильно. С одними он не хочет разговаривать и сжигает мосты, а других постоянно обманывает.

– Санкции против силовиков могут сработать? Или этим людям уже давно все равно, какие санкции Запад вводит, ничего у них там нет, и ездить они туда не собираются?

– Я бы не утверждал, что у них ничего нет на Западе, потому что это можно скорее сейчас расценивать как специальный фейк и вброс со стороны властей. Какие-то активы, какие-то бизнесы у них и их родственников все равно в Европе есть. Либо не опубликовали, либо плохо искали.

– А кто искал? В Беларуси не очень принят жанр журналистских расследований, например, в отношении чиновников. Я так понимаю, это связано с суперзакрытостью реестров и большой опасностью для людей.

– Честно говоря, да, искали не слишком усердно пока. Поскольку какие-то списки того, чье имущество нужно искать в Европе, тоже носили очень умозрительный характер до недавнего времени. Просто сейчас произошло очень серьезное открытие, благодаря информационным технологиям все очень быстро фиксируется. И я бы на месте людей, которые так или иначе причастны к безобразию, которое происходит в Беларуси, более серьезно задумывался бы на предмет сохранности своих активов, их надежности в плане [сокрытия] в каких-то европейских государствах. Но, опять-таки, появляются сюжеты – в Британии нашли какое-то имущество, правда, у человека, который когда-то имел прямое отношение к режиму. Такие вещи, мне кажется, будут появляться сейчас более часто, с более серьезными обоснованиями, с более серьезной доказательной [базой].

По этим людям бьют не символические санкции запрета въезда куда-то – мало кто из них ездил по Парижу, по Вене, или посещал Великобританию, или летал в Оттаву, – здесь больше вопрос именно имущества и активов. Это требует специальных тех же самых журналистских расследований – это отдельный сюжет. Но самое главное – это то, что [список] создан достаточно быстро в этом году, в отличие от предыдущих вещей, которые приписывались той же самой европейской бюрократии, что санкционные списки из семи человек, механизмы могут годами обсуждаться. Сейчас это было сделано достаточно быстро.

– Те люди, которые в списке: если они поспособствуют переговорам, то из списка они выйдут? Или для них все отрезано?

– На самом деле лично я рассматриваю эти санкции как сигнал не лицам, которые попали в списки, потому что туда попали персонажи, которым достаточно сложно сказать, что они ни при чем.

– У них нет выхода, они уже в западне?

– Они в самой сложной ситуации, но это не значит, что дойдет до какого-то перелома и с ними поступят так, как они бы поступили со своими политическими оппонентами. Есть резерв для очень серьезного гуманизма, несмотря ни на что. Но это сигнал лицам, которые потенциально могут в эти списки попасть.

Именно об этом сказал Макрон: "Мы пока двери не закрыли, но туда попадет на следующей, условно говоря, неделе Лукашенко, если он закроет все посольства в стране и закроет свои представительства в зарубежных странах и при этом будет что-то говорить о диалоге. И туда же попадет еще тысяча человек очень быстро". Просто создан достаточно оперативный механизм. Долго торговались на предмет того – стоит ли вводить санкции или не стоит. Там была позиция Кипра, которому Лукашенко вчера направил поздравление, в котором был текст о солидарности. А сегодня Кипр проявил солидарность, только не с тем, кто его поздравил, слава богу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников