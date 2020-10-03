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Лидер рабочих - руководству «Нафтана»: У вас есть выбор - стать мерзавцами или остаться людьми

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  • 3.10.2020, 14:51
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Лидер рабочих - руководству «Нафтана»: У вас есть выбор - стать мерзавцами или остаться людьми

Открытое обращение председателя независимого профсоюза к администрации предприятия.

Открытое обращение председателя первичной организации работников ОАО «Нафтан» Белорусского Независимого профсоюза Геннадия Вороны к администрации и руководящему составу предприятия опубликовал сайт belnp.org.

Причиной обращения стало давление на членов Независимого профсоюза. Со слов профсоюзного лидера сейчас представители администрации «настоятельно рекомендуют выйти из Независимого профсоюза, в противном случае угрожают предвзятым отношением при сдаче экзаменов по ТБ или не продлением контракта».

Геннадий Ворона напомнил руководству об нарушении основного закона Беларуси, Трудового кодекса Беларуси, Коллективного договора и международных норм принятых нашей страной. За что предусмотрена уголовная ответственность:

- В случае возникновения давления на вас со стороны администрации любого уровня, обращаться в профсоюз на месте или в офис профсоюза, — обратился профсоюзный лидер к работникам. — Обращаюсь к представителям администрации. У вас есть выбор: стать мерзавцами, попирающими основной закон Республики Беларусь — Конституцию, или остаться людьми, уважающими права, достоинство и взгляды других людей.

Также напомнил генеральному директору Александру Демидову о том, что состоять или не состоять в профсоюзе личное дело и законное право каждого работника предприятия. Потребовал прекратить незаконные действия на ОАО «Нафтан».

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