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Пропагандисты в РФ отказались прививаться от COVID-19 российской вакциной

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  • 3.10.2020, 13:08
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Пропагандисты в РФ отказались прививаться от COVID-19 российской вакциной
Фото: ТАСС

Как же так?

В России сотрудникам агентства РИА «Новости» и холдинга ВГТРК предложили бесплатно привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» вне рамок клинических испытаний, однако большинство журналистов отказались от вакцинации. Об этом со ссылкой на агентство Reuters и его источники сообщает телеканал «Дождь».

Отмечается, что журналистам предложили привиться добровольно.

Двое сотрудников РИА «Новости» рассказали, что большинство их коллег отказались. В холдинге ВГТРК сообщили о том же — многие сотрудники не решились прививаться от COVID-19 отечественным препаратом.

РИА «Новости» подтвердило программу добровольной вакцинации — прививку предложили тем, кто постоянно работает в редакции, на мероприятиях и местах событий. Сколько сотрудников согласились, в агентстве не уточнили.

В сообщении напоминается, что в начале августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 — «Спутник V», разработанный российским Центром имени Гамалеи. Ученые провели два этапа клинических испытаний, третий этап с вакцинацией 40 тысяч добровольцев проводят после выпуска вакцины в оборот. В Москве добровольцев начали вакцинировать 9 сентября, прививки делают в поликлиниках и медицинских центрах

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