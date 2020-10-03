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Битва за Елену

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  • 3.10.2020, 13:16
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Битва за Елену

Как известная баскетболистка мобилизовала белорусов.

30 сентября в Национальном аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко. Девушка собиралась отправиться на лечение и реабилитацию. Задержание знаменитой спортсменки и последующий арест на 15 суток уже успели наделали шума в РБ, пишет tribuna_by.

Всего через несколько часов после задержания на Окрестина собрались представители белорусского спортивного сообщества, друзья и болельщики Елены (около 100 человек);

Фонд спортивной солидарности призвал весь белспорт к бойкоту соревнований;

Гандболисты «Витязя» в знак солидарности со спортсменкой не вышли на игру (за это клуб сняли с соревнований), о снятии с чемпионата второй лиги заявили футболисты «Першага Рэгiёну», с чемпионата Минска — игроки «Торпедо»;

Женский баскетбольный клуб «Горизонт» поддержал Левченко;

Изображения Левченко появились по всей столице: на домах, баскетбольных щитах и остановках;

Василий Хомутовский посвятил баскетболистке прямой эфир Лиги Европы на VOKA TV;

В соцсетях был запущен флешмоб #ленадержись, через который высказываются все неравнодушные люди и спортивная общественность: Тихановская, ведущая Бонд, журналисты Тасман, Панковец, Корней, экс-член КДК АБФФ Венчиков, лыжник Долидович, штангист Арямнов, боец Гурков, волейболисты Гендель и Удрис, комментатор Антонян, футболисты Ковель, Драгун, Костюкевич, Сигневич, бывший пресс-секретарь «Динамо» Хижинкова и другие.

В поддержку спортсменки высказались баскетбольные топы Беларуси и мира: Мещеряковы, Марченко, Троина, Снытина, Хардинг, Груда, Местда, Кантер, Пеничейро и еще десятки спортсменов.

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