«Женщины провожают старый режим»
- 3.10.2020, 13:59
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Появилась новая песня, посвященная белорусским протестам.
Минская группа PyLai презентовала песню «Женщины не гуляют», посвященную протестам в Беларуси и Женским маршам, в частности, сообщает gazetaby.com.
В описании к клипу на YouTube-канале группы говорится: «Сярод усіх тых драматычных падзей лета 2020-га года найбольш кранальнай і натхняльнай для нас стала шэсце жанчын. Нашых адважных, шчырых і светлых беларусак, якіх не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Без аніякіх сумневаў, гэтыя падзеі ўвойдуць у гісторыю».
Группа PyLai — победитель шестого конкурса «Заспявай» Belsat Music Live.
И еще несколько новинок белорусской протестной музыки, презентованной в последние месяцы.
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«Смелым и светлым девушкам Беларуси посвящается!» — посвящение от Naviband.