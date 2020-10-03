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«Женщины провожают старый режим»

  • 3.10.2020, 13:59
  • 3,007
«Женщины провожают старый режим»
Фото: «Белсат»

Появилась новая песня, посвященная белорусским протестам.

Минская группа PyLai презентовала песню «Женщины не гуляют», посвященную протестам в Беларуси и Женским маршам, в частности, сообщает gazetaby.com.

В описании к клипу на YouTube-канале группы говорится: «Сярод усіх тых драматычных падзей лета 2020-га года найбольш кранальнай і натхняльнай для нас стала шэсце жанчын. Нашых адважных, шчырых і светлых беларусак, якіх не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Без аніякіх сумневаў, гэтыя падзеі ўвойдуць у гісторыю».

Группа PyLai — победитель шестого конкурса «Заспявай» Belsat Music Live.

И еще несколько новинок белорусской протестной музыки, презентованной в последние месяцы.

«Новае лірык-відэа на самую сьвежую песьню «Ворагі народу». 3 хвіліны і 24 сэкунды пра той самы абсурд, у якім мы ўсе зараз знаходзімся, наўпрост з экрану. Слухайце, дзяліцеся і вучыце словы! Жыве Беларусь!» — пишет Лявон Вольский о своем новом творении.

«Смелым и светлым девушкам Беларуси посвящается!» — посвящение от Naviband.

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