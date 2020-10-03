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Минчане из ЖК «Мегаполис» спасли национальный флаг от лукашистов

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  • 3.10.2020, 14:07
  • 7,728
Минчане из ЖК «Мегаполис» спасли национальный флаг от лукашистов

Видео, как в кино.

Сегодня в ЖК «Мегаполис» приехала техника и сотрудники ведомств, чтобы снять бчб-флаг со шпиля высотки. Все прошло не совсем гладко: сотрудник МЧС несколько раз совершал опасный подъем к флагштоку, пишет onliner.by.

В итоге при помощи дополнительного шеста ему все-таки удалось снять флаг со шпиля, но жильцы, которые наблюдали за всем происходящим у подножья высотки, быстро унесли знамя в безопасное место.

Видео публикуют жильцы комплекса в своем Telegram-чате, и его можно смотреть бесконечно.

Так выглядела первая попытка снять флаг.

За ней последовала вторая, более успешная. Но не такая успешная, как ожидалось.

Флаг полетел вниз, и со всех сторон к нему побежали люди. «Быстрее всех были девочки из двора. Они его подобрали и скрылись в неизвестном направлении», — пишут жильцы «Мегаполиса» в своем дворовом чате.

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