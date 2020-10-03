Звезды спорта сыграли в баскетбол, чтобы поддержать Елену Левченко 3 3.10.2020, 14:12

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Получился потрясающий матч.

Елена Левченко – одна из лучших баскетболистов в истории Беларуси. В свое время она играла в финале WNBA и признавалась лучшей центровой чемпионата мира. Но в среду спортсменка оказалась за решеткой из-за участия в несанкционированном митинге. За активную гражданскую позицию суд Ленинского района «закрыл» Левченко, которая отправлялась на реабилитацию в Германию, на 15 суток. Напомним, ее задержали прямо в аэропорту, пишет «Трибуна».

Такое решение властей возмутило белорусскую спортивную общественность. Левченко массово поддерживают в социальных сетях, а на улицах Минска даже появляются муралы с ее изображением. Александр Ивулин не мог остаться в стороне и предложил ребятам из SOS.BY (свободное объединение спортсменов Беларуси) сыграть баскетбольный матч в поддержку Елены. Вышла знатная заруба, в которой поучаствовали Егор Мещеряков, Василий Хомутовский, Надежда Остапчук, Константин Яковлев и Александра Герасименя.

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