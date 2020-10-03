Ученые выяснили, почему глобальное потепление согревает ночи быстрее, чем дни 3.10.2020, 14:22

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Объяснение этому феномену нашли британские биологи.

Британские биологи из Эксетерского университета выяснили, что глобальное потепление больше сказывается на ночной температуре, чем на дневной.

Как сообщает Independent, к этому выводу команда пришла, изучив данные погодных наблюдений по всему миру за 34 года.

Для исследования ученые проанализировали часовые записи температуры, облачного покрова и влажности, собранные с 1983 по 2017 год. Как оказалось, за это время на 54% территории Земли ночная температура повышалась значительно быстрее дневной.

Причиной такого асимметричного потепления может быть сдвиг облачного покрова, предполагает ведущий автор исследования Дэниел Кокс: облака помогают охлаждать землю днем и сохранять тепло ночью. При этом в облачных регионах изменяется не только температура: ученые заметили, что в них климат становится более влажным.

По словам Кокса, исследование его команды обращает внимание на проблемы, которые вызывает асимметричное потепление. Он отметил, что по причине подобных изменений некоторые животные, насекомые или растения могут больше пострадать от теплового удара и обезвоживания, чем другие, а это вызовет дисбаланс в общей экологической системе.

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