Норвегия присоединится к санкциям ЕС в против режима Лукашенко 3.10.2020, 14:31

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Об этом заявила глава норвежского МИД.

Норвегия присоединится к санкциям ЕС против режима Лукашенко, решение по которым было принято в пятницу. Об этом сообщила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, передает ТАСС.

"Как мы уведомляли ранее, Норвегия последует за ЕС и введет ограничительные меры против тех же людей, что и ЕС", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро. Норвегия не является членом Евросоюза.

ЕС опубликовал в пятницу в Официальном журнале Евросоюза и ввел таким образом в действие черный список, в который включены 44 представителя режима Лукашенко. Под санкции, в частности, попали глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

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