В воскресенье будет до +25°С
- 3.10.2020, 15:10
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Прогноз погоды по стране на ближайшие дни.
4 октября на территорию страны начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт, пишет pogoda.by.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +15..+22°С, по югу +23..+25°С.
5 октября ночью погоду будет определять фронтальный раздел, днем – теплая и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах по востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +15..+22°С, по югу местами до +24°С.