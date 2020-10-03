Солигорск вышел на шествие 1 3.10.2020, 15:35

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Сначала жители города собрались в парке Четырех cтихий, а потом пошли шествием.

Призывы собраться 3 октября в Солигорском парке четырех стихий появились в телеграмм-каналах Солигорска за несколько дней до назначенной даты, передает «Радыё Свабода».

«Собралось около сотни человек», - говорит очевидец. - В парке есть мост, в основном люди вокруг него, на самом мосту тоже. Они хлопают в ладоши и скандируют «Жыве Беларусь». Вокруг очень много милиции. Рядом с местом сбора людей, буквально в 200 метрах отсюда, находится Центральная площадь Солигорска. Там тоже собрались люди на официальное мероприятие. Какой-то агротреш, областная ярмарка. Вот как это выглядит сейчас. Люди приходят и уходят, некоторые с цветами».

Позже стало известно, что Солигорск вышел на шествие.

Акции протеста в Солигорске начались в день выборов, 9 августа, и продолжались несколько недель. Люди собирались в центре города на Центральной площади, у райисполкома и главного здания «Беларуськалия». Там после 17 августа стали собираться шахтеры, которые присоединились к страйкому предприятия. Их собрания происходили каждое утро на одной и той же Центральной площади.

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