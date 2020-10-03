В Хабаровске 13-ю субботу подряд прошла акция протеста

В Хабаровске 13-ю субботу подряд прошла акция протеста1
- 3.10.2020, 15:54
- 2,299
Люди прошлись по проезжей части центральных улиц Хабаровска.
В Хабаровске уже 13-ю субботу подряд состоялась несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на холод и дождь, на центральной площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края 3 октября собрались сотни людей, передает DW.
Протестующие скандировали лозунги в поддержку экс-губернатора и критиковали действия властей.
Шествие традиционно началось после митинга. Люди пошли по проезжей части центральных улиц Хабаровска, держа в руках шары, плакаты и транспаранты с изображением Фургала.