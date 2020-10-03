Ученые рассказали, как легко укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом 3.10.2020, 16:16

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Названы простые лайфхаки.

Сильный иммунитет — залог вашего здоровья, что особенно важно в современных реалиях. Именно люди с ослабленной иммунной системой чаще заражаются коронавирусом, пишет lenta.ua.

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых способов для поддержания хорошего иммунитета.

Сон — вырабатывает защитные молекулы цитокины, некоторые из которых повышаются при попадании в организм инфекции и начинают активно бороться. Поэтому крайне важно высыпаться. Для взрослых людей норма сна составляет 7-8 часов, а для детей младше 18 лет она будет от 8 и более часов.

Спорт — активные и регулярные упражнения способствуют лучшему кровообращению. Клетки иммунной системы более быстро перемещаются по организму, защищая вас от болезней.

Питание — правильно сбалансированная, здоровая диета также помогает укреплять иммунитет. Наполняйте свой дневной рацион овощами, фруктами, листовой зеленью, цитрусами и ягодами. Эти суперпродукты в одной порции содержат многие питательные вещества и витамины.

Травяной чай — содержат сильные растительные соединения, которые укрепляют иммунную систему и вызывают здоровую воспалительную реакцию. А также они помогают увеличить усвоение Витамина С.

Пробиотики — живые микроорганизмы, которые вырабатывают антитела и снижают риск возникновения или продолжительность болезни. Кроме того, они восстанавливают естественный баланс кишечной микробиоты, подавляя рост вредных микробов.

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