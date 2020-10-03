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NASA запустило ракету «Антарес»

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  • 3.10.2020, 16:46
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NASA запустило ракету «Антарес»
Архивное фото NASA

Ракету частично изготавливали в Украине.

На космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель "Антарес". Она является проектом, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, сообщили в посольстве Украины в США в Facebook.

На запуск ракеты был приглашен посол Украины в США Владимир Ельченко. В посольстве отметили, что запуск сопровождался дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок.

"В апреле посольство активно помогало американской компании Northrop Grumman организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно", – сообщили в ведомстве.

В конструкторском бюро "Южное", которое разрабатывало ракету-носитель, отметили, что "Антарес" вывел на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль "Сигнус", который должен доставить на Международную космическую станцию около 3629 кг полезного груза по заказу NASA.

"Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало "Южное" и изготовило госпредприятие "Южный машиностроительный завод имени Макарова". Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

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