Больного COVID-19 Порошенко госпитализировали 3.10.2020, 17:06

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Петр Порошенко

Пятого президента Украины госпитализировали в одну из киевских больниц.

Пятого президента Украины, депутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, госпитализировали. Об этом 3 октября сообщила в Facebook пресс-служба "Евросолидарности".

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – цитирует пресс-служба партии жену Петра Порошенко Марину.

Коронавирусом заразилась одна из двух дочерей Порошенко. В сообщении "Европейской солидарности" имя дочери не назвали.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. По его словам, с этого времени он лечился дома.

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