82-летняя минчанка: Я выхожу на все Марши 1 3.10.2020, 17:37

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фотo: nn.by

София Николаевна выходит на все акции протеста.

Софии Николаевне 82 года. Сегодня она участвовала в Цветочном марше и посещает практически все протестные акции на выходных, пише телеграм-канал nn.by.

После «инаугурации» ей в глаза попал газ на акции, но она продолжает выходить, чтобы поддержать молодежь. Возмущается, когда протестующих оскорбляют и говорит, что на акциях протеста кругом одни красивые люди.

- Сколько уже можно врать? Я по жизни люблю правду, - говорит София Николаевна.

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