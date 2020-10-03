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Главного редактора «Сильных новостей» и ее мужа оставили в ИВС до суда

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  • 3.10.2020, 17:48
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Главного редактора «Сильных новостей» и ее мужа оставили в ИВС до суда
фото: facebook

Их дети у родственников.

Анну и Дениса Якштасовых (главный редактор портала «Сильные новости» и ее муж, сотрудник портала) оставили в Изоляторе временного содержания до суда.

Об этом «Радыё Свабода» рассказал владелец «Сильных новостей» Петр Кузнецов.

Ожидается, что суд над ними состоится в понедельник.

И на Анну, и на Дениса составили протоколы за участие «в несанкционированной акции». Они присутствовали на митингах, но как журналисты. Их несовершеннолетние дети остались у родственников.

Утром 3 октября в Гомеле в доме журналистов был произведен обыск. По словам матери Дениса, всю технику из дома забрали.

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