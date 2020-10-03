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На украинской границе не работает пункт пропуска «Невель»

  • 3.10.2020, 18:18
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На украинской границе не работает пункт пропуска «Невель»

Журналисты выяснили причину.

Читатель tut.by сообщил о закрытии пункта пропуска «Невель — Прикладники» на границе в Украиной. Эту информацию подтвердили в Госпогранкомитете.

«Пограничники нас не пустили, почему закрыт пункт и как долго это будет длиться, не сообщили», — сообщил читатель.

По телефону «горячей линии» Госпогранкомитета подтвердили, что международный пункт пропуска «Невель» не работает в связи с закрытием пункта пропуска «Прикладники» с украинской стороны. Соответственно, работа пункта пропуска «Невель» возобновится после открытия украинского пограничный пункта.

Кабинет министров Украины до 29 сентября вводил ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

28 сентября ограничения были сняты. Однако иностранцы и лица без гражданства, въезжающие в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.

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