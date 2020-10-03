Ученые испытали первый реактивный ранец для медиков 4 3.10.2020, 18:50

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Он позволит помогать пациентам намного быстрее.

Первый в мире реактивный костюм парамедика успешно протестировали британские службы спасения и инженеры, пишет segodnya.ua.

Во время пробного полета основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг долетел на место "происшествия" всего за 90 секунд. Чтобы добраться туда пешком, спасателю потребовалось бы 25 минут. Об этом сообщается на сайте Службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS).

Модель Gravity может летать всего 5-10 минут. Пилоту-врачу необходимы специальные навыки и хорошая физическая подготовка, чтобы поддерживать собственный вес руками. Эксперты также отмечают, что летать в ранцах на слишком крутой местности нельзя – можно неудачно приземлиться и пострадать или погибнуть.

"Мы только начинаем понимать, чего можно добиться с помощью нашей технологии. Экстренное реагирование – одно из направлений, которым Gravity активно занимается", – рассказывает директор по операциям GNAAS Энди Моусон. – Это позволит нашей команде помогать пациентам намного быстрее, чем когда-либо прежде".

Испытания показали огромный потенциал использования реактивных ранцев для оказания помощи в критических ситуациях. Однако может пройти некоторое время, прежде чем парамедики начнут активно этим использоваться.

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