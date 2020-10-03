«В августе - вышел из профсоюза, в сентябре - не вышел на работу» 3 3.10.2020, 19:04

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Фото hrodna.life предоставлено героем

История столяра-станочника из Гродно, который решился на одиночный протест.

«Это решение для меня было единственным правильным, триггером стала новость об инаугурации Лукашенко», — говорит Евгений Анищук. С 24 сентября он перестал выходить на работу на предприятии «ЗОВ-Плита». В раздевалке на своем шкафчике он повесил лист бумаги с причинами. Свою историю Евгений рассказал hrodna.life.

Евгению 35 лет, женат, есть двое детей. Семья живет на съемной квартире в Гродно. На «ЗОВ-Плите» Евгений проработал столяром-станочником 14 лет. После выборов руководство встречалось с рабочими: говорили о событиях в стране и дальнейшей работе компании. Рабочих, которые выходили на мирные акции протеста в Гродно, не наказывали.

Фото hrodna.life предоставлено героем

В августе — вышел из профсоюза, в сентябре — не вышел на работу

В конце августа Евгений сделал первый шаг в сторону своего личного протеста — вышел из профсоюза. А в конце сентября из-за событий в стране он вообще перестал выходить на работу.

«Добили меня события 23 сентября, когда я прочитал про присягу Лукашенко. Это было обеденное время. Сказать, что пропал аппетит, что все стало комом в горле, это ничего не сказать. Мне хотелось уже тогда собрать свои вещи и уйти с работы. Идти и писать заявление в тот момент я просто не хотел. Но когда эмоции чуть стихли, я решил сделать по-другому — не идти на работу на следующий день».

Фото: onliner.by

«Я не карьерист, я за справедливость»

По образованию Евгений техник-технолог, имеет неоконченное юридическое образование. Он думает, что последнее, возможно, и повлияло на понимание происходящих в стране и на производстве процессов.

«Я не карьерист, я больше за справедливость и диалог, которые стали дефицитом не только в стране, но и на предприятиях. Я работал с 2006 года и дальше 4-го разряда не дошел. Было множество моментов, с которыми я был не согласен и не боялся об этом говорить. Но к руководству своего предприятия я отношусь с большим уважением, несмотря на недопонимания, которые были до этого. Но хотелось бы, чтобы уважения с их стороны и диалога было кратно больше, чем есть».

Зарплата по меркам города у Евгения была средняя: оклад в 500 рублей и премия. Как на действие Евгения отреагировало руководство, он не знает. После проблем со связью и интернетом в августе, он расторгнул договор с мобильными оператором. Теперь он без связи и по месту прописки не живет. В интернет выходит только через wi-fi. В семье сейчас работает только супруга Евгения.

«Знаю, что некоторые коллеги с пониманием относятся к моему выбору. Но, как сказал один из них: „У меня кредит 700 рублей, поэтому я бастовать не буду“. Я такого мнения не разделяю. Поэтому свой протест я ни с кем не согласовывал и никому не объявлял. Просто взял и ушел».

Никто не хочет брать ответственности

Евгений считает, что власти начали действовать более жестко, потому что увидели, что люди боятся потерять работу или получить большой штраф. По мнению Евгения, на крупных предприятиях страны есть одна большая проблема — никто не хочет брать ответственность не только за себя, но даже выполняя какие-то поручения и приказы.

«Я ушел еще и потому, что не могу спокойно приходить на работу, делать так называемый „рабочий вид“, думать — очень тяжело стало после всего того, что произошло после выборов. Ну и осознавать, что твои налоги в том числе идут и на поддержание вранья и оскорблений на государственном телевидении, избиение людей, которые высказывают свою позицию абсолютно мирно».

Фото hrodna.life предоставлено героем

Планирует сменить деятельность

После увольнения Евгений планирует больше времени уделить семье. А спустя некоторое время поменять род деятельности.

«Может, приму участие в дистанционных курсах, но пока не решил каких. Есть то, чем хотелось бы заниматься, но у нас это не особо ценится, да и спрос небольшой, в отличии от той же Польши. Меня уже туда приглашали, но я пока хочу жить в Беларуси».

На «ЗОВ-Плита» не стали комментировать протест Евгения. «Без комментариев», — ответил на вопрос директор предприятия Олег Третьяк.

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