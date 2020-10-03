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Завтра во время Марша освобождения будет тепло

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  • 3.10.2020, 20:56
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Завтра во время Марша освобождения будет тепло

Днем 4 октября ожидается до +22°С.

4 октября на территорию страны начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +15..+22°С, по югу +23..+25°С.

Напомним, что независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти 4 октября на Марш освобождения политзаключенных.

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