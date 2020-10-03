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Павел Климкин: Никогда не видел, как Путин ест на встречах

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  • 3.10.2020, 19:18
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Павел Климкин: Никогда не видел, как Путин ест на встречах
Павел Климкин

А воду президенту РФ приносят отдельно от других участников.

Президенту России Владимиру Путину во время встреч подают воду отдельно, на переговорах он ничего не ест. Такими наблюдениями поделился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радіо Свобода" в субботу, 3 октября.

"У него (Путина) очень хитро все это построено. На всех этих саммитах он ничего не ест. Никогда не видел, чтобы Путин что-то ел… Он ничего не ест. Все едят, нужно какое-то печенье под кофе перехватить, а Путин… Реально не помню, чтобы он что-то ел", – рассказал он.

Путин вел себя подобным образом на переговорах в Минске в феврале 2015 года, когда заключили вторые Минские соглашения. И его поведение сработало, полагает Климкин.

"В какой-то момент Путин начал вводить в заблуждение Меркель, что тотально изменило этот особенный контакт. Что касается Макрона, это еще предстоит", – спрогнозировал экс-министр.

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