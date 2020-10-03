Маас: России не уйти от санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального 10 3.10.2020, 20:01

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Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии рассказал об адресных санкциях против РФ.

Если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравление оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся уйти от санкций. При этом санкции будут адресными.

Об этом в интервью t-online рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Германия передало дело Навального для расследования в ОЗХО, и если результаты немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то Евросоюз выступит с четким ответом.

"Мы, страны-участницы ЕС, решим это вместе. Убежден, что от санкций не уйти… Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Но такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. Мы согласны с этим в Европе", - добавил Маас.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия отказалась допустить российского консула к Навальному.

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