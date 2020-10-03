Не позволяйте заткнуть себе рот 1 Екатерина Андреева

3.10.2020, 20:20

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фото: Catarina Andreeva/facebook

Про аккредитации.

Точнее, их тотальное отсутствие. Знаю, что многие планируют подаваться в понедельник на переаккредитацию. В связи с этим позволю себе (как журналист, у которого никогда не было аккредитации) спросить:

Коллеги, а на что вы рассчитываете? Что всё это временно, надо просто переждать и не работать на акциях пару недель/месяцев, а потом вас переаккредитуют? Наступит какая-то очередная либерализация, Макей достанет запылившуюся вышиванку? Неужели вы не понимаете, что аккредитаций не будет уже ни-ког-да? Разумеется, если не начать клепать сюжеты про майка и ника.

И тут возникает следующий вопрос: почему лучшие, популярнейшие СМИ разрешают кучке прихвостней больного диктатора лишить себя права на профессию и отказываются выпускать журналистов на завтрашнюю акцию? Ведь корреспондент перестаёт быть таковым, если не поставляет информацию аудитории. Посадят на Окрестина? Но нас же - десятки, а событий - море. У системы может случиться заворот кишок, если переваривать сотни дел на журналистов еженедельно. Она физически не справится. А если справится, спросите вы?

Когда многие из нас пришли в профессию, уже было предельно ясно, что хунта не остановится ни перед чем в своей борьбе со свободой слова. Когда выдавили из страны Шеремета, когда похитили Завадского, это означало лишь одно: прессу здесь будут сажать, давить, вывозить в лес. И убивать, да. Но не кажется ли вам, что придя в политическую журналистику, мы подписали сами с собой страшный договор, где мелким шрифтом значилось: «Я понимаю, что если буду хорош в своём деле, в конце меня ждет тюрьма, эмиграция или смерть». И мы были хороши.

Сегодня эрзац-власть смачно плюнула в лицо тем, кто до последнего держался в рамках правового поля. Давайте же не будем подставлять вторую щеку.

Не поймите неправильно, каждый отдельный журналист имеет полное право устать, испугаться, заболеть. Но хунта не имеет никакого права ткнуть вашу редакцию в угол, как вшивого котёнка. Не позволяйте заткнуть себе рот. И помните про договор.

До встречи на работе.

Екатерина Андреева, Facebook

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