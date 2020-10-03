Врач назвала новые нюансы COVID-19 у детей 3.10.2020, 20:25

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иллюстрационное Фото: forumdaily.com

Коронавирус у детей не всегда проявляется такими же симптомами, как и у взрослых.

Кроме общеизвестных признаков болезни у детей COVID-19 может сопровождаться еще расстройствами пищеварительной системы – диареей и тошнотой, пишет rbc.ua.

Кроме того, есть и другие нюансы, которые касаются коронавируса у детей. Как рассказала на своей странице в Facebook украинский врач Уляна Супрун, дети школьного возраста не играют роль в передаче вируса. Как показывают исследования, большинство детей инфицируется от взрослых, чаще всего в своих семьях.

У детей меньше шансов инфицироваться COVID-19, меньше вероятности тяжелого течения болезни и проявления классических симптомов коронавируса. Большинство детей переносят болезнь легко и основными симптомами были: повышенная температура тела, кашель, насморк и усталость.

"Большое систематическое исследование включает в себя обследование 7780 случаев COVID-19 у детей. В отличие от взрослых, у детей реже появлялись тяжелые симптомы верхних дыхательных путей, которые требовали лечения в отделениях интенсивной терапии. Конкретно в этом исследовании 7 смертей, а также 11 случаев мультисистемного воспалительного процесс у детей", - объяснила Супрун.

Мультисистемный воспалительный процесс – это редкое, но серьезное заболевание, которое может вызвать воспаление сердца, сосудов, почек, легких, мозга, кожи и глаз. Его начали фиксировать только месяц назад и причина пока неизвестна. Большинство случаев объединяет то, что дети имели позитивный тест на COVID-19 или уже переболели новым вирусом. В Украине пока зафиксирован только один такой случай.

Кто находится в особой группе риска

- Новорожденные до 1 года.

- Дети, у которых есть хронические заболевания легких, астма, сахарный диабет, врожденные болезни сердца или ожирение.

- Иммунносупресивное состояние (в результате определенных заболеваний или приема лекарств, которые ослабляют иммунную систему).

- Дети с редкими заболеваниями

Специалист посоветовала родителям ежедневно проверять детей на наличие симптомов CОVID-19. Особенно внимание стоит обратить на высокую температуру, боль в горле, новый неконтролируемый кашель, который усложняет дыхание, диарею, рвоту, боль в животе. Также детям нужно помогать привыкнуть к новой реальности – ношение маски, потребность придерживаться социальной дистанции, сокращение общения и социальных контактов.

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